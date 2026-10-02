Asian Games Final: पाकिस्तान के खिलाफ महा मुकाबला, बुमराह के साथ खूंखार बॉलर की वापसी, दमदार प्लेइंग XI में तैयार

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Viplove Kumar
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भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. टी20 फॉर्मेट में दोनों चिर प्रतिद्वंदी एक दूसरे के खिलाफ गोल्ड मेडल मुकाबले में आमने सामने होंगे. टीम इंडिया ने पिछली बार भी स्वर्ण पदक जीता था.
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भारत बनाम पाकिस्तान एशियन गेम्स 2026 फाइनल

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम 3 अक्टूबर शनिवार को एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में खेलने उतरेगी. सामने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की टीम होगी. टीम इंडिया लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल हासिल करने उतरेगी. एशियन गेम्स के इस एडिशन में अब तक भारत ने सिर्फ एक ही मैच खेला है. श्रीलंका को महज 45 रन पर ढेर कर 124 रन से जीत दर्ज की थी. पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी.

ऑलराउंडर शिवम दुबे की जगह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को प्लेइंग XI में शामिल किया जा सकता है. अर्शदीप 20 ओवर के फॉर्मेट में भारत के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मंगलवार (1 अक्टूबर) को निसिन में श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्हें हैरान करने वाले फैसले के तहत प्लेइंग XI से बाहर रखा गया था. पाकिस्तान के खिलाफ उनकी वापसी हो सकती है. श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में शिवम दुबे कुछ खास नहीं कर पाए थे. उनको बाहर बिठाकर एक तेज गेंदबाज को शामिल किया जा सकता है.

पाकिस्तान के खिलाफ अर्शदीप उतरेंगे

गोल्ड मेडल के लिए होने वाले पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में अर्शदीप को दुबे की तुलना में बड़ी भूमिका मिल सकती है. भारत के पास स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर विप्रज निगम और यश ठाकुर भी हैं. दोनों के प्लेइंग XI में शामिल होने की संभावना कम है. श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने अभिषेक शर्मा के साथ पारी की शुरुआत की थी. संजू सैमसन नंबर-3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे. ईशान किशन के 80 रन की पारी खेलने के बावजूद भारत के शीर्ष तीन में बदलाव की संभावना कम है. बाएं हाथ के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन कप्तान श्रेयस अय्यर से ऊपर बल्लेबाजी कर सकते हैं.

जसप्रीत बुमराह संभालेंगे तेज गेंदबाजी की कमान

पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में जसप्रीत बुमराह एक बार फिर से गेंदबाजी की कमान संभालेंगे. उनको दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह का साथ मिल सकता है. स्पिन तिकड़ी में अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई का साथ तेज गेंदबाजों के लिए असरदार साबित होंगे. श्रीलंका के खिलाफ सेमीफाइनल में अक्षर ने दो बल्लेबाजों को आउट किया था, जबकि अभिषेक शर्मा ने भी दो विकेट हासिल किए.

पाकिस्तान के खिलाफ भारत की संभावित प्लेइंग XI

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह

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