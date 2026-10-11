Ind vs WI T20: अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी, अर्शदीप सिंह की कहर बॉलिंग, टीम इंडिया को मिली वेस्टइंडीज पर बढ़त

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Viplove Kumar
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भारत ने रविवार को तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक की तूफानी पारी के दम पर टीम ने 224 रन का लक्ष्य रखा. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी.
भारत ने जीता वेस्टइंडीज से तीसरा टी20 मुकाबला

नई दिल्ली. अभिषेक शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी के दम पर भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत दर्ज की. तीसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने बाजी मारी और सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाई. भारत ने रविवार को तीसरे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज को 14 रन से हरा दिया. पहले बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक की तूफानी पारी के दम पर टीम ने 224 रन का लक्ष्य रखा. जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 7 विकेट पर 209 रन ही बना सकी.

लगातार दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टॉस जीता. उन्होंने पिछले मैच की तरह ही पहले फील्डिंग का फैसला लिया. संजू सैमसन इस मैच में कुछ खास नहीं कर पाए. अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेल मैच का माहौल बदल दिया. महज 30 गेंद पर उन्होंने 69 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली. उन्होंने अपनी पारी में छह छक्के और पांच चौके लगाए. ईशान किशन ने 37 रन जबकि तिलक वर्मा ने 28 रन का योगदान दिया. ईशान ने अभिषेक के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 40 बॉल पर 108 रन की साझेदारी कर टीम को संभाला.


अभिषेक शर्मा ने 18 गेंद में जड़ा अर्धशतक

भारत की शुरुआत धीमी रही लेकिन अभिषेक शर्मा ने अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी की. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने अपना अर्धशतक सिर्फ 18 गेंद में पूरा किया. उनकी पारी 69 रन पर थम गई और इसके बाद भारतीय टीम के बड़े स्कोर की उम्मीद कम हो गई. हालांकि ईशान किशन के बाद तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी और फिर अक्षर पटेल ने टीम को 223 रन तक पहुंचाया.

अर्शदीप सिंह ने झटके तीन विकेट

225 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत खराब रही. अर्शदीप सिंह ने पिछले मैच के हीरो को जल्दी वापसी का रास्ता दिखा दिया. दूसरे ओवर में कप्तान शाई होप को पांच रन पर बोल्ड कर दिया. इसके बाद शिमरोन हेटमायर ने 26 गेंद में 43 रन बनाकर पारी संभालने की कोशिश की. सातवें ओवर में नमन धीर ने उन्हें आउट कर दिया. रोवमैन पॉवेल भी अक्षर पटेल के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में पांच रन बनाकर आउट हो गए. पूरन ने 27 गेंद में 42 रन बनाए. अर्शदीप सिंह की शानदार गेंदबाजी ने टीम इंडिया को जीत तक पहुंचाया. 7 विकेट पर वेस्टइंडीज की टीम 209 रन तक ही पहुंच पाई. अर्शदीप ने 4 ओवर में 44 रन देकर 3 विकेट चटकाए. नमन धीर ने 2 विकेट अपने नाम किए.

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।