गंभीर और शुभमन गिल तैयार कर रहे श्रेयस अय्यर का बैकअप, 2027 ODI वर्ल्ड कप में अचानक हुई 1 खिलाड़ी की एंट्री

आपको बता दें की बीसीसीआई के सूत्र बता रहे हैं कि तिलक वर्मा गेंदबाजी की वजह से ऋतुराज गायकवाड़ से रेस में आगे नजर आ रहे हैं. अजीत अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति 3 सितंबर को दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का चयन करेगी

नई दिल्ली. अगले साल साउथ अफ्रीका में खेले जाने वाले आईसीसी 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी को धीरे धीरे अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है. भारतीय टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ता बेंच स्ट्रेंथ को आजमा रहे हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तिलक वर्मा को मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर के बैकअप के तौर पर तैयार किया जा रहा है. अगर वो अपनी बल्लेबाजी में निरंतरता ले आएं तो बेहतर स्पिन बैटर के विकल्प हो सकते हैं. उनके पास ऑफ स्पिन के चार ओवर गेंदबाजी कराने की क्षमता है जो टीम के काम आ सकती है.

भारतीय टीम में टी20 टीम की तुलना में वनडे टीम में दाएं हाथ के बल्लेबाजों की संख्या ज्यादा है, ऐसे में वो बतौर बाएं हाथ के बैटर के तौर पर आसानी से फिट हो सकते हैं. हार्दिक पंड्या और नितीश कुमार रेड्डी अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं. ऐसे में टीम मैनेजमेंट को नीचले क्रम में एक बैटिंग ऑलराउंडर की जरूरत है और इस भूमिका में तिलक वर्मा फिट बैठते हैं. उनके साथ अच्छी बात यह है कि जल्दी विकेट गिरने पर ऊपरी क्रम में भी आसानी से बल्लेबाजी कर सकते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य कोच गौतम गंभीर और कप्तान शुभमन गिल को लगता है कि मिडिल ऑर्डर के लिए फिलहाल कोई मजबूत बैकअप तैयार नहीं है. हार्दिक और नितीश की चोटों को देखते हुए टीम ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो जरूरत पड़ने पर वनडे में कम से कम चार ओवर गेंदबाजी कर सके. तिलक वर्मा को न्यूजीलैंड दौरे पर इस भूमिका में आजमाया जा सकता है. टीम इंडिया अक्टूबर में कीवी टीम के खिलाफ सीरीज खेलेगी.

गायकवाड़ और पडिक्कल से आगे क्यों तिलक?

आपको बता दें की बीसीसीआई के सूत्र बता रहे हैं कि तिलक वर्मा गेंदबाजी की वजह से ऋतुराज गायकवाड़ से रेस में आगे नजर आ रहे हैं. रिपोर्ट के मुताबिक गायकवाड़ ने चोटिल श्रेयस अय्यर की गैरमौजूदगी में शतक लगाया था. इतना ही नहीं जब शुभमन गिल को चोट लगी थी तो उनके बैक अप के तौर पर भी टीम में चुने गए थे. टेस्ट क्रिकेट में दमदार खेल दिखाने वाले देवदत्त पडिक्कल को फिलहाल सलेक्टर्स इस भूमिका में नहीं देख रहे.

तिलक का रिकॉर्ड मजबूत

23 साल तिलक वर्मा ने अब तक भारत की तरफ से सिर्फ पांच वनडे खेला है. इसमें चार पारियों में 68 रन बनाए हैं. साल 2023 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने फिफ्टी जमाई थी. श्रीलंका दौरे पर इंडिया ए की कप्तानी करते हुए भी तिलक ने शानदार प्रदर्शन किया. पांच पारियों में उन्होंने 55 की औसत से 275 रन बनाए. लिस्ट-ए क्रिकेट में तिलक का औसत 47.60 है. उन्होंने 50 पारियों में 2142 रन बनाए हैं.