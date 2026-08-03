Duleep Trophy: अर्शदीप, अंशुल कंबोज की वापसी, जम्मू कश्मीर के 6 खिलाड़ियों को टीम में मौका, दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन टीम का ऐलान

Duleep Trophy: टीम इंडिया की तरफ से खेल चुके दो गेंदबाजों ने भी टीम में जगह बनाई है. टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले अंशुल कंबोज को नॉर्थ जोन टीम चुना गया है. वहीं टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे अर्शदीप सिंह ने भी जगह बनाई है. टूर्नामेंट की शुरुआत 23 अगस्त से होगी.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम प्रतिष्ठित फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट दलीप ट्रॉफी की टीमों का ऐलान किया जा चुका है. ईस्ट जोन की कप्तानी ईशान किशन को दी गई और उप कप्तान वैभव सूर्यवंशी को बनाया गया. अब चयनकर्ताओं ने नॉर्थ जोन की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है. दलीप ट्रॉफी के लिए चुनी गई इस टीम में मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियन जम्मू-कश्मीर के छह खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. टीम इंडिया की तरफ से खेल चुके दो गेंदबाजों ने भी टीम में जगह बनाई है. टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले अंशुल कंबोज को नॉर्थ जोन टीम चुना गया है. वहीं टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रहे अर्शदीप सिंह ने भी जगह बनाई है. टूर्नामेंट की शुरुआत 23 अगस्त से होगी.

दलीप ट्रॉफी के लिए नॉर्थ जोन के टीम की कमान चयनकर्ताओं ने जम्मू-कश्मीर के विकेटकीपर-बल्लेबाज कन्हैया वाधवान को सौंपी है. इंडियन प्रीमियर लीग अपना दम दिखा चुके दिल्ली के युवा बल्लेबाज आयुष बडोनी को टीम का उपकप्तान बनाया गया है.रणजी ट्रॉफी में इतिहास रचते हुए पहली बार इस ट्रॉफी को जीतने वाली जम्मू-कश्मीर टीम का नॉर्थ जोन में दबदबा देखने को मिल रहा है. इस टीम में कन्हैया वाधवान, कमरान इकबाल, अब्दुल समद, आबिद मुश्ताक, सुनील कुमार और युधवीर सिंह को शामिल किया गया है. दलीप ट्रॉफी के लिए चुनी गई टीम में ऐसा पहली बार हुई है जब एक ही राज्य से सबसे ज्यादा छह खिलाड़ियों चुना गया है.

अर्शदीप और अंशुल पर रहेंगी नजरें

फर्स्ट क्लास फॉर्मेट में खेली जाने वाली दलीप ट्रॉफी के लिए चुनी गई टीम में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को भी जगह मिली है. भारतीय की टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए ये गेंदबाज लगातार संघर्ष कर रहा है. साल 2025 में इंग्लैंड दौरे की टेस्ट टीम का हिस्सा रहे थे. तब से अब तक उनको प्लेइंग इलेवन में चुने जाने की उम्मीद है लेकिन टेस्ट डेब्यू नहीं कर सके है. दलीप ट्रॉफी के इस सीजन में अर्शदीप अपने टेस्ट की दावेदारी को मजबूत करना चाहेंगे. वहीं अंशुल कंबोज को भारत की तरफ से टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिल चुका है. हालांकि उनका पहला मैच बेहद निराशाजनक रहा था.उनको सिर्फ 1 ही विकेट मिला था. इसके बाद वो टीम से बाहर हो गए और इस टूर्नामेंट के जरिए वापसी करने की कोशिश करेंगे.

नॉर्थ जोन टीम

कन्हैया वाधवान (कप्तान), आयुष बडोनी (उपकप्तान), सनत सांगवान, कमरान इकबाल, यश ढुल, आयुष दोसेजा, अब्दुल समद, निशांत सिंधु, अर्जुन शर्मा, आबिद मुश्ताक, अर्शदीप सिंह, सुनील कुमार, अंशुल कंबोज, युधवीर सिंह और निखिल कश्यप।