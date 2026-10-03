IND vs WI 3rd ODI: वेस्टइंडीज ने तीसरे वनडे में भारत को 5 विकेट से हराया, भारत ने 2-1 से सीरीज जीती

IND vs WI 3rd ODI: तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हराकर 352 रन का लक्ष्य 48.2 ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान शाई होप ने नाबाद 162 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि भारत ने शुरुआती दो मैच जीतकर तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली।

India vs West Indies ODI Series: भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। न्यू चंडीगढ़ के PCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 351 रन बनाए थे, लेकिन वेस्टइंडीज ने 48.2 ओवर में 5 विकेट खोकर 352 रन बनाकर जीत हासिल की। हालांकि पहले दो मुकाबले जीतने के कारण भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। सीरीज के आखिरी वनडे में वेस्टइंडीज की जीत के हीरो कप्तान शाई होप रहे। उन्होंने 143 गेंदों पर नाबाद 162 रन की शानदार पारी खेली और टीम को लक्ष्य तक पहुंचाकर लौटे। यह वेस्टइंडीज का वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा सफल रन चेज रहा।

भारत की शुरुआत बेहद खराब रही

भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन शुरुआत बेहद खराब रही। सिर्फ 4 रन के स्कोर पर भारत ने शुभमन गिल और विराट कोहली के विकेट गंवा दिए। दोनों को तेज गेंदबाज जायडन सील्स ने पवेलियन भेजा। इसके बाद रोहित शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ ने पारी को संभाला। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 137 रन की साझेदारी की। ऋतुराज ने 57 रन बनाए, जबकि रोहित शर्मा 92 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए।

केएल राहुल ने खेली 129 रन की पारी

मध्यक्रम में केएल राहुल ने मोर्चा संभाला और शानदार शतक जड़ा। उन्होंने सिर्फ 87 गेंदों में नाबाद 129 रन बनाए। उनकी पारी में 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। राहुल ने निचले क्रम के बल्लेबाजों के साथ तेजी से रन जोड़े और भारत को 350 के पार पहुंचाया। उनके अलावा रोहित शर्मा के 92 और ऋतुराज गायकवाड़ के 57 रन की बदौलत भारत ने 351/7 का मजबूत स्कोर खड़ा किया।

शाई होप ने पलट दिया मैच का रुख

352 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की शुरुआत अच्छी रही। कप्तान शाई होप ने एक छोर संभाले रखा और भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाया। होप ने 143 गेंदों में नाबाद 162 रन बनाए। उन्होंने 17 चौके और 3 छक्के लगाए। उनके साथ आमिर जांगू ने 67 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली, जबकि कीमो पॉल ने भी 44 रन का योगदान दिया। वेस्टइंडीज ने 48.2 ओवर में 352/5 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ उसने वनडे क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा सफल रन चेज दर्ज किया।

भारत ने 2-1 से सीरीज जीती

तीसरे वनडे में हार के बावजूद भारत ने तीन मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली। भारत ने सीरीज के पहले दो मुकाबलों में वेस्टइंडीज को हराया था। पहला वनडे भारत ने 8 विकेट और दूसरा वनडे भी 8 विकेट से जीता था। तीसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने वापसी करते हुए जीत दर्ज की। इस तरह भारत ने सीरीज अपने नाम की, जबकि वेस्टइंडीज ने तीसरे मुकाबले में शानदार रन चेज के साथ दौरे का समापन जीत से किया।