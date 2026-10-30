IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच आज खेला जाएगा चौथा टी20 मैच, जानिए कब और कहां देखें लाइव

India vs New Zealand 4th T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार यानी आज ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। टीम इंडिया शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। भारतीय टीम की नजर अब चौथी जीत पर होगी।

IND vs NZ 4th T20I Match: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार, 30 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमें न्यूजीलैंड के ऑकलैंड स्थित ईडन पार्क मैदान पर आमने-सामने होंगी। भारतीय टीम पहले ही सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में टीम इंडिया की नजरें चौथा मुकाबला जीतकर सीरीज में अपनी लगातार चौथी जीत दर्ज करने और 5-0 से क्लीन स्वीप की दिशा में आगे बढ़ने पर होंगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम घरेलू मैदान पर वापसी करने के इरादे से उतरेगी। शुरुआती तीनों मुकाबलों में हार का सामना करने के बाद कीवी टीम के लिए यह मैच सम्मान बचाने का मौका होगा। फैंस जानना चाहते हैं कि भारत-न्यूजीलैंड का चौथा टी20 मैच कितने बजे शुरू होगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखी जा सकती है।

चौथा टी20 मैच का समय जान लीजिए

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। यह मैच न्यूजीलैंड के ऑकलैंड स्थित मशहूर ईडन पार्क स्टेडियम में आयोजित होगा। भारतीय समयानुसार मुकाबले की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे होगी, जबकि टॉस दोपहर 12 बजे किया जाएगा। न्यूजीलैंड के स्थानीय समय के अनुसार मुकाबला रात 8 बजे शुरू होगा। भारत में दर्शक दोपहर से ही इस रोमांचक मैच का आनंद ले सकेंगे।

कहां देखें टी20 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

अगर आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 मुकाबले को लाइव देखना चाहते हैं, तो इसके लिए टीवी और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दोनों की सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारत में इस मैच का सीधा प्रसारण Sony Sports Network के चैनलों पर किया जाएगा। हिंदी कमेंट्री के लिए दर्शक Sony Sports 3 पर मुकाबला देख सकते हैं। मोबाइल, लैपटॉप और स्मार्ट टीवी पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। ऑनलाइन मैच देखने के लिए दर्शकों को प्लेटफॉर्म की आवश्यक सब्सक्रिप्शन सुविधा लेनी होगी।

भारत ने जीती सीरीज, क्लीन स्वीप पर नजर

भारतीय टीम ने इस पांच मैचों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। पहले टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर जीत के साथ शुरुआत की थी। इसके बाद दूसरे मुकाबले में भी टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की। तीसरे टी20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड के 199 रन के लक्ष्य को महज 13.2 ओवर में हासिल कर लिया और 6 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया। तीन लगातार जीत के साथ भारत ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारतीय खिलाड़ी अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सीरीज में न्यूजीलैंड का सूपड़ा साफ करने की कोशिश करेंगे।

न्यूजीलैंड के सामने साख बचाने की चुनौती

न्यूजीलैंड के लिए चौथा टी20 मुकाबला काफी अहम रहने वाला है। घरेलू मैदान पर लगातार तीन मैच गंवाने के बाद कीवी टीम जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। कप्तान मिचेल सैंटनर के सामने भारतीय बल्लेबाजी को रोकने और अपनी टीम के गेंदबाजी प्रदर्शन में सुधार करने की बड़ी चुनौती होगी। वहीं, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में टीम इंडिया अपनी जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम के पास बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को मौका देने का विकल्प भी हो सकता है। हालांकि अंतिम प्लेइंग इलेवन का फैसला टॉस के समय ही स्पष्ट होगा।