96 साल में पहली बार… इतिहास रचेगी टीम इंडिया, एक ही दिन में 2 इंटरनेशनल मैच, पाकिस्तान से टक्कर

भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम 3 अक्टूबर 2026 को क्रिकेट इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रही है. भारत की पुरुष टीम पहली बार 96 साल के अंतरराष्ट्रीय इतिहास में एक ही दिन दो इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी.

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के लिए 3 अक्टूबर 2026 का दिन बेहद खास होने जा रहा है. जिस बात को पूरी दुनिया के दिग्गज लंबे समय से कहते आ रहे थे वो सच होने जा रहा है. टीम इंडिया रिकेट इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने जा रही है. भारत की पुरुष टीम 96 साल में पहली बार एक ही दिन दो इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी.

टीम इंडिया के फैंस के लिए शनिवार का दिन फुल एक्शन वाला होने जा रहा है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय T20 टीम एशियन गेम्स 2026 के गोल्ड मेडल मैच में खेलने उतरेगी. यह मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान की टीम के साथ होगा. कराची स्पोर्ट्स पार्क में होने वाला यह मुकाबला सुबह 10 बजे भारतीय समयानुसार शुरू होगा. कमाल की बात यह कि इसके कुछ ही घंटे बाद शुभमन गिल की कप्तानी में भारत को वनडे मैच खेलना है. न्यू चंडीगढ़ के न्यू PCA स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे खेला जाएगा. यह मुकाबला दोपहर 2 बजे शुरू होगा.

📸 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻𝘁𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗙𝗶𝗻𝗮𝗹 🏅 A commanding 1️⃣2️⃣4️⃣-run victory in the semi-final takes #TeamIndia into the Gold Medal match on Saturday 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/DjHV9q6htT#AsianGames pic.twitter.com/kr6h7UlyyG — BCCI (@BCCI) October 1, 2026



रुतुराज गायकवाड की कप्तानी में खेलने उतरी टीम ने पिछली बार अफगानिस्तान को मात देकर गोल्ड मेडल जीता था. यह मुकाबला बारिश की वजह से पूरा नहीं हो पाया था. अफगानिस्तान ने 18.2 ओवर में 5 विकेट पर 112 रन बनाए थे. इसके बाद मैच आगे नहीं कराया जा सका. बेहतर टी20 रैंकिंग के आधार पर भारत को विजेता घोषित किया गया. टीम इंडिया नजर एशियन गेम्स में लगातार दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतने पर होगी. वनडे टीम पहले दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है और अब क्लीन स्वीप करना चाहेगी.

1932 के बाद पहली बार ऐसा होगा

भारतीय टीम ने अपना पहला इंटरनेशनल मैच साल 1932 में खेला था. इसके बाद पहली बार 3 अक्टूबर 2026 को भारतीय पुरुष टीम एक ही दिन दो इंटरनेशनल मुकाबले खेलेगी. इससे पहले 1998 में ऐसा मौका आया था, जब भारत ने कुआलालंपुर कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अलग टीम भेजी थी. इसी दौरान पाकिस्तान के खिलाफ टोरंटो में पांच मैचों की वनडे सीरीज भी खेली थी. कॉमनवेल्थ गेम्स के मुकाबलों को ODI का दर्जा नहीं मिला था. उन्हें सिर्फ लिस्ट-ए मैच माना गया था.

12 सितंबर 1998 को भारत ने एक ही दिन दो पेशेवर मुकाबले खेले थे. टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कनाडा को 112 रन से हराया था, जबकि पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में 51 रन से जीत दर्ज की थी. इसके बाद दोनों टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा. कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया से 146 रन की हार के बाद भारत ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया था, जबकि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज 4-1 से जीती थी.

वर्ल्ड क्रिकेट का बेहद दुर्लभ संयोग

एक ही दिन कई कोई टीम दो अलग अलग फॉर्मेट में मैच खेलने उतरे ऐसा एसोसिएट टीमों के बीच कभी-कभार देखने को मिलता है. फुल मेंबर टीमों के लिए यह बेहद दुर्लभ है. साल 2023 एशियन गेम्स के दौरान अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमों को साथ ऐसा हो चुका है. एशियन गेम्स में T20 मुकाबले खेले और उसी समय उनकी वनडे टीमें 2023 वनडे वर्ल्ड कप में मुकाबला खेल रही थीं. 6 अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान ने हैदराबाद में वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ मुकाबला खेला था. इसी दिन एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में अफगानिस्तान खेलने उतरा था. 7 अक्टूबर को अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने धर्मशाला में वर्ल्ड कप का अपना पहला मुकाबला खेला. इसी दिन एशियन गेम्स में अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ गोल्ड मेडल मैच और बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल मैच खेला था.