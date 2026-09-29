Asian Games 2026: जींद की नीरू धांडा ने रचा इतिहास, महिला ट्रैप में भारत को दिलाया स्वर्ण पदक

Asian Games 2026 News: हरियाणा के जींद की 26 वर्षीय निशानेबाज नीरू धांडा ने मंगलवार को एशियाई खेलों में इतिहास रच दिया। नीरू ने महिला ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में 28 हिट के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया और इस दौरान नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। वह एशियाई खेलों में महिला ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई हैं। नीरू ने फाइनल में चीन की सुन युनोंग को पीछे छोड़ा, जिन्होंने 26 हिट के साथ रजत पदक जीता। कुवैत की हाजर अब्दुलमलिक ने 21 हिट के साथ कांस्य पदक हासिल किया। नीरू का स्कोर पिछले एशियाई रिकॉर्ड 24 से चार अंक बेहतर रहा।
क्वालिफिकेशन में भी शानदार प्रदर्शन
नीरू ने व्यक्तिगत ट्रैप के क्वालिफिकेशन में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 118/125 का स्कोर बनाया और कतर की रे बेसिल के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर रहीं। इस प्रदर्शन के बाद नीरू ने आठ निशानेबाजों वाले फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में नीरू ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी। उन्होंने 30 में से 28 निशाने साधे और 24 के पिछले एशियाई रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक पर कब्जा किया।
48 साल बाद व्यक्तिगत ट्रैप में मिला स्वर्ण
नीरू की उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि भारत को एशियाई खेलों में पुरुष ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में पिछला स्वर्ण 1978 में रणधीर सिंह ने दिलाया था। नीरू के स्वर्ण के साथ भारत को इस स्पर्धा में लंबे अंतराल के बाद व्यक्तिगत स्वर्ण मिला है। यह उपलब्धि महिला ट्रैप के लिहाज से पहली है। नीरू एशियाई खेलों में महिला ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत की पहली स्वर्ण पदक विजेता बनी हैं।
टीम स्पर्धा में भी नीरू ने दिलाया रजत
व्यक्तिगत स्वर्ण से पहले नीरू ने महिला ट्रैप टीम स्पर्धा में भी भारत को रजत पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। नीरू, आशीमा अहलावत और मनीषा कीर की भारतीय टीम ने कुल 328 अंक हासिल किए। चीन ने 346 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि कुवैत की टीम 325 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। नीरू ने टीम स्पर्धा में 118 अंक बनाए, जबकि आशीमा ने 106 और मनीषा ने 104 अंक हासिल किए। आशीमा और मनीषा व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में जगह नहीं बना सकीं, जबकि नीरू ने शीर्ष स्थान के साथ फाइनल में प्रवेश किया।
भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या पांच
नीरू के स्वर्ण के साथ एशियाई खेल 2026 में भारत के स्वर्ण पदकों की संख्या पांच हो गई है। यह भारत के लिए निशानेबाजी में दूसरा स्वर्ण है। इससे पहले सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। नीरू धांडा का यह प्रदर्शन भारतीय निशानेबाजी में महिला खिलाड़ियों की बढ़ती भूमिका को भी रेखांकित करता है। 28 हिट के एशियाई रिकॉर्ड के साथ जीता गया यह स्वर्ण उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल हो गया है।