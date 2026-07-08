FIFA World Cup 2026 : अर्जेंटीना ने 13 मिनट में तीन गोल कर क्वार्टर फाइनल की टिकट कटाई

गत विजेता को मिस्र से मिली मजबत चुनौती, मैच के 78 मिनट तक मिस्र के पास थी 2-0 की बढ़त

FIFA World Cup 2026 (आज समाज), खेल डेस्क : फीफा वर्ल्ड कप 2026 में एक बड़ा उलटफेर होने से उस समय बच गया जब गत विजेता अर्जेंटीना ने 13 मिनट में तीन गोल करते हुए मिस्र को 3-2 से हराने में कामयाबी हासिल की। हालांकि इस मैच में मिस्र ने वर्ल्ड चैंपियन टीम को पूरी चुनौती दी।

मैच के 78 मिनट तक मिस्र की टीम 2-0 की बढ़त के साथ खेल रही थी। हालांकि इसके बाद ही मैच की तस्वीर बदली और अर्जेंटीना ने मिस्र पर पलटवार करते हुए एक के बाद एक लगातार तीन गोल कर दिए। ये तीन गोल अर्जेंटीना ने मात्र 13 मिनट के अंदर कर दिए। इतनी तेजी से हुए हमलों का मिस्र के डिफेंस के पास कोई जवाब नहीं था और मैच समाप्त होने के समय स्कोर 3-2 था।

इस तरह अर्जेंटीना ने पलटा मैच

मैच का समय समाप्त होने की तरफ अग्रसर था। मिस्र 2-0 की बढ़त के साथ लगभग जीत को लेकर निश्चिंत था लेकिन अर्जेंटीना ने यही से मजबूत इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए आक्रमकता दिखाई। अर्जेंटीना की तरफ से रोमेरो (79वें मिनट), मेसी (83वें मिनट) और फर्नांडीज (इंजरी टाइम के तीसरे मिनट) ने 13 मिनट में 3 गोल कर टीम को जीत दिला दी। इसके साथ ही वर्ल्ड कप इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब अर्जेंटीना की टीम दो गोल से पिछड़ने के बाद जीती है।

गोल्डन बूट रेस में पहले नंबर पर पहुंचे मेसी

मेसी ने अब इस टूर्नामेंट में 8वां गोल कर चुके हैं। वे सबसे ज्यादा गोल के साथ गोल्डन बूट की रेस में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं। मेसी ने वर्ल्ड कप में 9 मैचों में गोल करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर किया। वर्ल्ड कप में मेसी के कुल गोल की संख्या 21 हो गई है। वे टूनार्मेंट के आॅलटाइम टॉप स्कोरर हैं। जीत के बाद मेसी मैदान पर ही फूट-फूटकर रोने लगे। अर्जेंटीना का सामना 12 जुलाई को स्विट्जरलैंड से होगा। इसी के साथ क्वार्टर फाइनल की 8 टीमें तय हो गई हैं।

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