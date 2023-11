Silkyara Tunnel Mishap: उत्तरकाशी में निमार्णाधीन सिल्क्यारा सुरंग में 41 मजदूरों का पहला फुटेज सामने आया, सभी सुरक्षित

Aaj Samaj (आज समाज), Silkyara Tunnel Mishap, देहरादून: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निमार्णाधीन सिल्क्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों का आज पहला फुटेज सामने आया। इस फुटेज के मुताबिक छह इंच चौड़ी नई पाइपलाइन के जरिए उन्हें रविवार को एंडोस्कोपिक फ्लेक्सी कैमरा अंदर भेजा गया था। कैमरे के जरिए श्रमिकों से बातचीत की गई और अंदर की तस्वीरें ली गई। साथ ही उनकी गिनती भी की गई। फिलहाल, सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें बचाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। बता दें कि 12 नवंबर को अचानक सुरंग का कुछ हिस्सा धंस गया था जिसके बाद से मजदुर सुरंग के अंदर फंसे हैं।

#WATCH | Uttarkashi (Uttarakhand) tunnel rescue | First visuals of the trapped workers emerge as the rescue team tries to establish contact with them. The endoscopic flexi camera reached the trapped workers. pic.twitter.com/5VBzSicR6A

— ANI (@ANI) November 21, 2023