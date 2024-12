Sapna Choudhary Dance: सपना चौधरी ने इस हरियाणवी गाने पर किया कमरतोड़ डांस, तालियों से गूंज उठा स्टेज

Sapna Choudhary did a back breaking dance on this Haryanvi song, the stage echoed with applause: हरियाणवी डांसर सपना चौधरी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। जब भी सपना स्टेज पर आती है तो करोड़ों लोगों का दिल घायल हो जाता है। इन दिनों सपना चौधरी का एक डांस वीडियो इंरनेट पर धमाल मचा रहा है।

‘हुस्न हरियाणे का’ पर सपना चौधरी का डांस

सपना चौधरी ने हुस्न हरियाणे का गाने पर जबरदस्त डांस किया। इस गाने को 6 साल पहले यूट्यूब चैनल जैप जैन पर शेयर किया गया था। इस वीडियो में सपना एक गांव के रागिनी प्रोग्राम में अनोखा डांस करती हैं।

गांव वाले एक छोटे से स्टेज पर बैठते हैं और सपना अपने डांस से स्टेज पर आग लगा देती हैं। गाने का नाम और सपना की परफॉर्मेंस सपना चौधरी इस वीडियो में हरियाणवी गाना “हुस्न हरियाणे का” पर डांस करती नजर आ रही हैं। उनकी कमर का हिलना, चाल और मीठी मुस्कान ने दर्शकों का दिल जीत लिया।

गाने में सपना चौधरी ने समां बांधा

सपना चौधरी का डांस देख आपकी नजरें एक पल के लिए भी नहीं हटेगी। इस गाने में सपना ने ऐसा समां बांधा कि पूरे गांव का माहौल तालियों से गूंज उठा।

यह वीडियो यादगार है

अगर आप भी सपना चौधरी के फैन हैं तो यह वीडियो आपको उनके शुरुआती दिनों की याद दिला देगा. यह दिखाता है कि कैसे बिना किसी बड़े मंच के सिर्फ प्रतिभा और जुनून से दिलों पर राज किया जा सकता है।

ये कहना गलत नहीं होगा कि सपना चौधरी ने जो भी किया, दिन के उजाले में और धमाके के साथ किया. सपना चौधरी की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है. सपना चौधरी ने अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। सपना के गाने आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं.

सपना चौधरी का एक बिल्कुल नया देसी डांस वीडियो इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। रागिनी कार्यक्रमों में अब सपना चौधरी कम ही नजर आती हैं। जैसे-जैसे उनका नाम और रुतबा बढ़ता गया, उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस देना कम कर दिया।

हरियाणा की शान बनी सपना चौधरी

सपना चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत छोटे कार्यक्रमों से की थी। गांव-गांव में अपने डांस से लोगों का मनोरंजन करते-करते वह हरियाणवी डांस का पर्याय बन गईं। आज उनकी लोकप्रियता इतनी है कि उनके पुराने वीडियो भी फैन्स को बार-बार देखने के बाद उनकी धुन पर नाचने पर मजबूर कर देते हैं।

