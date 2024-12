Sapna Choudhary: हरियाणवी रागनी पर सपना चौधरी ने दिखाया गजब के डांस मूव, ठुमके लगाकर सबको रिझाया

Sapna Chaudhary showed amazing dance moves on Haryanvi Ragni pleased everyone with her dance: मशहूर डांसर सपना चौधरी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। सपना चौधरी जब भी स्टेज पर आती हैं तो अपने डांस से धमाल मचा देती हैं. मेकर्स ने हाल ही में सपना की जिंदगी पर आधारित फिल्म मैडम सपना की घोषणा की थी।

सपना चौधरी का कातिल डांस

हरियाणवी डांसिंग इंडस्ट्री में सपना चौधरी का नाम सबसे फेमस है। ये अक्सर लोगों को अपने डांस और हसीन अदाओं से दीवाना बना लेती है। फैंस इनकी अदाओं को काफी पसंद करते हैं।

जब भी सपना चौधरी स्टेज पर ठुमके लगाती हैं तो फैंस इन्हें देख मदहोश हो जाते हैं। हर कोई इनकी डांस और खूबसूरती को देख दीवाना हो रहा है।

सपना के डांस के सब दीवाने

सपना चौधरी के डांस को देख हर कोई दीवाना हो जाता है। फैंस इनके डांस को देख दीवाने हो जाते हैं। फैंस इनके नए डांस वीडियो की बजाय इनके पुराने डांस वीडियो को ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं इसकी खूबसूरती भी काबिल ए तारीफ है। हर कोई इनकी अदाकारी देख मदहोश हो जाता है।

ये अपने हर डांस वीडियो में एक अलग अंदाज दिखाती है। फैंस इनके डांस को देख जोश में आ जाते हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को इनका डांस काफी पसंद आता है।

स्टेज शो देखने आए हजारों

सपना चौधरी का ये डांस वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को फैंस टकटकी लगाएं देख रहे है। वहीं सपना के इस वायरल डांस वीडियो को फैंस के बीच काफी पसंद किया जा रहे हैं।

वीडियो में सपना चौधरी ने पिंक सूट पहना हुआ है। जिसमें वो किसी हुस्न परी से कम नहीं लग रही है। इनके चाहने वाले न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। इनके स्टेज शो को देखने के लिए हमेशा ही हजारों की भीड़ लगी रहती है।

वायरल हो रहा सपना चौधरी का डांस

हाल ही में सपना चौधरी का एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे डांस वीडियो में सपना चौधरी ‘छम छम हुई गाल में’ गाने पर काफी बेहतरीन डांस कर रही है। इनके डांस को देख हर कोई दीवाना हो रहा है। वहीं इनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहा है।

वायरल हो रहा डांस वीडियो आज से पांच साल पुराना है। लेकिन आज भी इस वीडियो में एक नई ताजगी बनी हुई है। वहीं वीडियो पर अभी तक हजारों व्यूज आ चुके हैं।

