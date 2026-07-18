Jaya Parvati Vrat: कब रखा जाएगा जया पार्वती व्रत?

जानें डेट, पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और महत्व

Jaya Parvati Vrat, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में हर एक व्रत बहुत विशेष होता है। हर व्रत का अपना अपना महत्व होता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जया पार्वती का व्रत रखा जाता है। ये व्रत सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं दोनों के लिए बड़ा खास होता है। भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए यह कठिन व्रत 5 दिनों में पूरा किया जाता है।

27 जुलाई को रखा जाएगा व्रत

धार्मिक मान्यता है कि जया पार्वती का व्रत रखने और विधि-विधान से पूजा करने पर सुहागिन महिलाओं को पति की लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत को रखने से मनचाहा वर मिलता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल जया पार्वती का व्रत 27 जुलाई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं जया पार्वती व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त। साथ ही जानते हैं इसकी पूजा विधि और महत्व।

एक अगस्त को होगा जया पार्वती व्रत का समापन

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 जुलाई को दोपहर 01 बजकर 57 मिनट पर शुरू हो रही है, जिसका समापन 27 जुलाई को शाम 04 बजकर 14 मिनट पर होगा। ऐसे में जया पार्वती का व्रत सोमवार 27 जुलाई 2026 से शुरू होगा। जया पार्वती व्रत का समापन 01 अगस्त, शनिवार को होगा।

जया पार्वती व्रत पूजा मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, जया पार्वती की पूजा के लिए प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त 27 अगस्त को शाम 07 बजकर 15 मिनट पर शुरू होगा, जोकि रात 09 बजकर 20 मिनट तक रहेगा।

जया पार्वती व्रत की पूजा विधि

जया पार्वती व्रत के दिन महिलाएं सुबह जल्दी स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें।

फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता पार्वती की मूर्ति रखें।

इसके बाद माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी पहनाएं और सुहाग की सामग्री चढ़ाएं।

फिर घी का दीपक जलाएं।

इस दिन माता पार्वती को खीर का भोग लगाएं।

जया पार्वती व्रत कथा पढ़ें और अंत में आरती करें।

जया पार्वती व्रत का महत्व

कहा जाता है कि जया पार्वती का व्रत काफी कठिन होता है। ये व्रत आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी से प्रारंभ होता है और सावन माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि तक चलता है। पौराणिक कथा के अनुसार, देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए यही व्रत रखा था।

अविवाहित कन्याओं को योग्य वर मिलता है

अविवाहित कन्याओं को योग्य वर प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जया पार्वती व्रत करने से कुंडली में मौजूद ग्रह दोष समाप्त होते हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को ये व्रत तकरीबन 5, 7, 9, 11 या फिर 20 साल तक करना चाहिए।

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