Ashadha Purnima: गुरु पूर्णिमा पर इन चीजों का दान करना होता है शुभ

अन्न, पीले वस्त्र, व धार्मिक पुस्तकों का दान करने से भगवान विष्णु और गुरु कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में समृद्धि आती है।

आषाढ़ माह की पूर्णिमा के दिन हुआ था महर्षि वेदव्यास जी का जन्म

Ashadha Purnima, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में हर माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व बताया गया है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा अति विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मानया जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। ये दिन शिष्य की अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसको वेदव्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है।

भगवान विष्णु की उपासना भी की जाती है

गुरु पूर्णिमा का दिन अपने गुरुजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करके उनसे आशीर्वाद पाने का होता है। इस दिन पावन नदियों में स्नान करके गुरु की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना भी की जाती है। इस दिन दान-पुण्य करने का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, तो आइए जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा पर किन चीजों का दान करना बहुत शुभ होता है?

गुरु पूर्णिमा पर करें इन चीजों का दान

अन्न: शास्त्रों में अन्न के दान को महादान माना गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन अन्न का दान करें। इस दिन पूजा-पाठ करने के बाद जरूरतमंदों को भोजन करवाएं या फिर अन्न का दान करें। फल का दान करें। इन चीजों का दान करने से विष्णु जी और गुरु की कृपा जीवन में बनी रहती है।

शास्त्रों में अन्न के दान को महादान माना गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन अन्न का दान करें। इस दिन पूजा-पाठ करने के बाद जरूरतमंदों को भोजन करवाएं या फिर अन्न का दान करें। फल का दान करें। इन चीजों का दान करने से विष्णु जी और गुरु की कृपा जीवन में बनी रहती है। गुरु दक्षिणा और सेवा: गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दें। गुरुजनों की सेवा करें। ऐसा करने से सफलता के रास्ते खुलते हैं। शुभ फल प्राप्त होते हैं।

गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु, शिक्षक या मार्गदर्शक को श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा दें। गुरुजनों की सेवा करें। ऐसा करने से सफलता के रास्ते खुलते हैं। शुभ फल प्राप्त होते हैं। पीले कपड़े: गुरु पूर्णिमा के दिन पीले कपड़ों का दान करना अति शुभ होता है। पीले रंग का गहरा संबंध भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से है। इस दिन पीले कपड़े और पीला अंगोछे का दान जरूरतमंदों को करें। ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलता है।

गुरु पूर्णिमा के दिन पीले कपड़ों का दान करना अति शुभ होता है। पीले रंग का गहरा संबंध भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति से है। इस दिन पीले कपड़े और पीला अंगोछे का दान जरूरतमंदों को करें। ऐसा करने से भाग्य का साथ मिलता है। हल्दी, चने की दाल और पीली मिठाई: गुरु पूर्णिमा के दिन हल्दी, चने की दाल से लेकर बेसन के लड्डू या पीली मिठाइयों का दान करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में अच्छी होती है।

गुरु पूर्णिमा के दिन हल्दी, चने की दाल से लेकर बेसन के लड्डू या पीली मिठाइयों का दान करें। ऐसा करने से गुरु ग्रह की स्थिति कुंडली में अच्छी होती है। धार्मिक किताबें और पढ़ाई की चीजें: गुरु पूर्णिमा को गुरुजनों के सम्मान और ज्ञान का पर्व माना जाता है। ऐसे में इस दिन धार्मिक ग्रंथ, पुस्तकें, कॉपी से लेकर पेन और अन्य शैक्षणिक सामग्रियों का दान करें। इन चीजों का दान बहुत शुभ माना गया है।

स्नान और दान का सबसे शुभ समय धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह 4:00 बजे से 6:00 बजे के बीच किसी पवित्र नदी में स्नान करना सही माना गया है। यदि नदी तक जाना संभव न हो तो घर में नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा, दान और जप करना विशेष फलदायी माना जाता है। हालांकि इस दिन स्नान, पूजा और दान का शुभ समय पूरे दिन माना जाता है।

भगवान विष्णु और सत्यनारायण कथा का महत्व

आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। कई लोग इस दिन घर में सत्यनारायण भगवान की कथा भी करवाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इससे परिवार में सुख-शांति बनी रहती है, जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं और घर में समृद्धि का वास होता है।

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