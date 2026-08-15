Hariyali Teej Upay: तीज की शाम तुलसी के पास जरूर जलाएं यह खास दीपक, घर में आएगी खुशहाली!

भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है ये पर्व

Hariyali Teej Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: पंचांग के अनुसार, हरियाली तीज का पावन पर्व आज, 15 अगस्त 2026, शनिवार को मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित माना जाता है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र, अखंड सौभाग्य और सुखी दांपत्य जीवन की कामना से इस दिन व्रत रखती हैं।

तीज की पूजा में जितना महत्व माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना का है, उतना ही शाम के समय किए जाने वाले कुछ छोटे-छोटे धार्मिक कार्यों को भी खास माना जाता है। इन्हीं में से एक है तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना। धार्मिक मान्यता है कि शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता बनी रहती है और सुख-समृद्धि का वातावरण बनता है।

तीज की शाम तुलसी के पास क्यों जलाएं दीपक?

सनातन परंपरा में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना गया है। तुलसी को भगवान विष्णु से जुड़ा माना जाता है और कई घरों में सुबह-शाम तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा आज भी निभाई जाती है। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन महिलाएं माता पार्वती की पूजा कर अपने परिवार की सुख-शांति और पति के दीघार्यु होने की कामना करती हैं।

घी का दीपक ही क्यों माना जाता है खास?

धार्मिक पूजा-पद्धति में घी के दीपक का विशेष महत्व बताया गया है। घी को शुद्ध और सात्विक माना जाता है, इसलिए भगवान की पूजा और आरती में इसका इस्तेमाल किया जाता है।

मान्यता के अनुसार घी का दीपक जलाने से पूजा स्थल का वातावरण सकारात्मक और पवित्र होता है। तीज की शाम तुलसी के पास दीपक जलाते समय दीपक में शुद्ध घी का इस्तेमाल किया जा सकता है। दीपक जलाने के बाद तुलसी माता का ध्यान करें और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करें।

दीपक जलाने का सही तरीका क्या है?

शाम के समय सबसे पहले तुलसी के पौधे के आसपास की जगह को साफ कर लें। इसके बाद तुलसी के पौधे के पास दीपक रखने के लिए साफ स्थान तैयार करें। फिर मिट्टी या धातु के दीपक में घी डालकर बाती लगाएं और दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद तुलसी माता को प्रणाम करें और श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना कहें।

तीज पर तुलसी के पास दीपक जलाने से क्या लाभ?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज की शाम तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से घर में सुख-शांति और सकारात्मकता बनी रहती है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी तालमेल बढ़ाने की कामना से भी यह उपाय किया जाता है।

कहा जाता है कि दीपक की रोशनी नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक है। इसलिए तीज जैसे पवित्र दिन पर तुलसी के पास दीपक जलाना घर के वातावरण को सकारात्मक बनाने वाला धार्मिक कार्य माना जाता है।