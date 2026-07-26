Mahadev Trishul: महादेव के त्रिशूल में छिपे हैं 3 बड़े रहस्य

जब भी हम भगवान शिव की तस्वीर या प्रतिमा देखते हैं, तो उनके हाथ में डमरू के साथ चमकता हुआ त्रिशूल जरूर दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव हमेशा त्रिशूल ही क्यों धारण करते हैं?

जानिए तीनों शूल का मतलब

Mahadev Trishul, (आज समाज), नई दिल्ली: आपने अक्सर महादेव की तस्वीरों और प्रतिमाओं में उनके हाथ में त्रिशूल जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस त्रिशूल के तीनों शूल का अपना अलग महत्व बताया गया है। आइए जानते हैं महादेव के त्रिशूल से जुड़े तीन बड़े रहस्य और तीनों शूल का क्या मतलब बताया गया है।

त्रिशूल के तीन शूल किसका प्रतीक हैं?

धार्मिक मान्यताओं में त्रिशूल के तीन शूल को सृष्टि के तीन प्रमुख गुणों से जोड़ा जाता है। इन्हें सत्व, रज और तम का प्रतीक माना जाता है। सत्व को शांति और ज्ञान, रज को कर्म और सक्रियता, जबकि तम को अज्ञान और जड़ता से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव इन तीनों गुणों से ऊपर हैं और उनका त्रिशूल इस बात का प्रतीक है कि महादेव इन तीनों शक्तियों को नियंत्रित करते हैं। इंसान के जीवन में भी इन तीनों गुणों का प्रभाव देखने को मिलता है और इनका संतुलन जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है।

पहला शूल

त्रिशूल के एक शूल को सत्व गुण से जोड़ा जाता है। सत्व का संबंध ज्ञान, शांति, पवित्रता और सकारात्मकता से माना जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में सत्व गुण बढ़ता है, तो वह सही-गलत के बीच बेहतर तरीके से अंतर कर पाता है। महादेव के त्रिशूल का यह शूल हमें जीवन में शांत रहने और सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। यह इस बात का भी प्रतीक माना जाता है कि इंसान को अपने भीतर के अंधकार को दूर करके ज्ञान और सत्य की ओर बढ़ना चाहिए।

दूसरा शूल

त्रिशूल के दूसरे शूल को रज गुण का प्रतीक माना जाता है। रज गुण का संबंध कर्म, इच्छाओं, मेहनत और सक्रियता से है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इंसान के भीतर मेहनत करने और कुछ हासिल करने की इच्छा जरूरी होती है। त्रिशूल का यह शूल हमें कर्म करते रहने, लेकिन अपनी इच्छाओं और लालच पर नियंत्रण रखने का संदेश देता है।

तीसरा शूल

त्रिशूल के तीसरे शूल को तम गुण से जोड़ा जाता है। तम का संबंध अज्ञान, आलस्य और नकारात्मकता से माना जाता है। जब व्यक्ति पर तम गुण हावी होता है, तो वह सही रास्ते को पहचानने में मुश्किल महसूस कर सकता है। भगवान शिव का त्रिशूल इस नकारात्मकता और अज्ञान पर नियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। यह संदेश देता है कि इंसान को अपने भीतर मौजूद आलस्य, डर और नकारात्मक सोच को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए।

त्रिशूल को तीन काल का प्रतीक भी माना जाता है

भगवान शिव के त्रिशूल को केवल तीन गुणों से ही नहीं, बल्कि तीन काल से भी जोड़कर देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, त्रिशूल के तीन शूल भूतकाल, वर्तमान और भविष्य का प्रतीक माने जाते हैं। महादेव को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, यानी वे तीनों काल को जानने वाले माने जाते हैं। इस वजह से त्रिशूल को समय पर भगवान शिव के नियंत्रण का प्रतीक भी माना जाता है। इसका संदेश यह है कि समय लगातार बदलता रहता है, लेकिन महादेव की शक्ति को समय की सीमाओं से परे माना गया है।

त्रिशूल के तीन शूल से जुड़ी एक और मान्यता

कुछ धार्मिक मान्यताओं में त्रिशूल के तीन शूल को सृष्टि, पालन और संहार से भी जोड़ा जाता है। सृष्टि यानी निर्माण, पालन यानी संसार का संचालन और संहार यानी बुराई का अंत। हिंदू धर्म की मान्यताओं में इन तीनों कार्यों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश से जोड़ा जाता है।

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