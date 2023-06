Man Dies After Being Hit By Train : ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत

Aaj Samaj (आज समाज),Man Dies After Being Hit By Train ,पानीपत:

देर रात को नेस्ले के नजदीक लाइन पर करीब 20-25 वर्षीय एक युवक का शव मिला। जिसकी सूचना जीआरपी को दी गई। मिली जानकारी के अनुसार जीआरपी इंचार्ज एवं सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के मुताबिक शुक्रवार रात्रि करीब 10:00 बजे स्टेशन मास्टर से सूचना मिली की नैशलै के पास अप लाइन पर एक शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना करते हुए शव की शिनाख्त करने के भरसक प्रयास किए गए लेकिन शिनाख्त नहीं हो पाई। उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र करीब 20-25 वर्ष के आसपास है जिसकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शव का पानीपत सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के लिए शिनाख्त हेतु शव ग्रह रखवा दिया। उन्होंने बताया कि देर शाम तक मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई जिसके प्रयास किए जा रहे हैं।

यह भी पढ़ें : Gaurav Padla : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश कर रहा है तरक्की

यह भी पढ़ें : Karnal News : भारतवासियों को अपनी राजभाषा, राष्‍ट्रभाषा एवं मातृभाषाओं पर गर्व होना चाहिए- डॉ धीर सिंह, निदेशक एनडीआरआई

Connect With Us: Twitter Facebook