देहरादून में एक बेहद दर्दनाक मामले में स्कूल टीचर ने अपने पति के परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाने का वीडियो बनाने के बाद आत्महत्या कर ली। वीडियो में महिला यह कहते हुए दिख रही है कि उसके परिवार की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती और उसने अपनी मां और बहनों से माफी मांगी है।

Dowry death: देहरादून में एक बेहद दर्दनाक मामले में स्कूल टीचर ने अपने पति के परिजनों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाने का वीडियो बनाने के बाद आत्महत्या कर ली। वीडियो में महिला यह कहते हुए दिख रही है कि उसके परिवार की मानसिकता कभी नहीं बदल सकती और उसने अपनी मां और बहनों से माफी मांगी है। 90 सेकंड के वीडियो में शिक्षिका रोते हुए कह रही है, ”माफ करना मम्मी, मैं ऐसे जा रही हूं।”

‘मनहूस’ कहकर बुलाते थे

उसने अपने साथ हुई कथित प्रताड़ना के बारे में भी बताया और कहा कि वह छह महीने से झेल रही है और अब आगे नहीं झेल सकती। उसने वीडियो में कहा ”सबकुछ बेहद अजीब सा हो गया है। मैं यह सब पिछले छह महीने से झेल रही हूं। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनकी मानसिकता कभी नहीं बदल सकती। वे मुझे उन चीजों के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो मेरी शादी के बाद हुई हैं। वे मुझे ‘मनहूस’ कहकर पुकारते हैं।”

दहेज हत्या का मामला दर्ज

सृष्टि के परिवार ने आरोप लगाया कि देहरादून के दोईवाला में उनकी बेटी की मौत दहेज प्रताड़ना की वजह से हुई है। उन्होंने अपनी बेटी के पति और सास-ससुर पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सृष्टि की मां सीमा भंडारी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने गुरुवार को सृष्टि के पति सौरभ खत्री, उनकी मां प्रवीणा देवी, बहन चारू खत्री और परिवार के अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 80(2)(दहेज हत्या) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली। सृष्टि के पति उत्तराखंड स्टेट सेक्रेटेरियट में पर्सनल सेकेट्री हैं।

शादी के बाद दहेज के लिए दबाव

शिकायत के मुताबिक, सृष्टि की शादी पिछले साल नवंबर में सौरभ खत्री से हुई थी। वे देहरादून से 20 किलोमीटर दूर दोईवाला में रहते थे। उनके परिवार ने आरोप लगाया कि शादी के बाद ही दहेज की मांग को लेकर उसके पति और सास-ससुर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। दोईवाला की सर्किल ऑफिसर वंदना वर्मा ने बताया कि सृष्टि को कथित तौर पर उसके सास-ससुर प्रताड़ित किया। वे उसे ‘अशुभ’ और ‘मनहूस’ कहकर पुकारते थे। उन्होंने कहा, ”उन्होंने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया और कहा कि उसके घर में आते ही मुसीबतें शुरू हो गईं।”