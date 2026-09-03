जन्माष्टमी पर रेलवे का बड़ा तोहफा! दिल्ली-हरिद्वार के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

Janmashtami Special Train: जन्माष्टमी पर रेलवे दिल्ली-हरिद्वार के बीच विशेष अनारक्षित ट्रेन चलाएगा. 3 से 6 सितंबर तक चलने वाली इस सेवा में रुड़की समेत कई स्टेशनों पर ठहराव रहेगा. अयोध्या-आनंद विहार स्पेशल भी चलेगी.

Janmashtami Special Train: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे दिल्ली और हरिद्वार के बीच अनारक्षित विशेष ट्रेन का संचालन करेगा. यह विशेष सेवा 3 से 6 सितंबर के बीच उपलब्ध रहेगी. यात्रियों को राहत देते हुए ट्रेन का ठहराव रुड़की रेलवे स्टेशन पर भी निर्धारित किया गया है.

दिल्ली से हरिद्वार के लिए विशेष ट्रेन

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक महेश यादव ने बताया कि गाड़ी संख्या 04413 दिल्ली-हरिद्वार अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 3, 4 और 5 सितंबर को दिल्ली रेलवे स्टेशन से रात 11 बजे रवाना होगी. ट्रेन गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर और रुड़की रेलवे स्टेशनों पर ठहरते हुए अगले दिन सुबह 4:55 बजे हरिद्वार पहुंचेगी.

जन्माष्टमी के दौरान हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं और अन्य यात्रियों के लिए रेलवे की यह अतिरिक्त सेवा काफी उपयोगी साबित हो सकती है. विशेष ट्रेन चलने से नियमित ट्रेनों पर यात्रियों का दबाव भी कम होने की उम्मीद है.

हरिद्वार से दिल्ली वापसी की सुविधा

इसी क्रम में गाड़ी संख्या 04414 हरिद्वार-दिल्ली अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 4, 5 और 6 सितंबर को हरिद्वार रेलवे स्टेशन से शाम 5 बजे रवाना होगी. निर्धारित मार्ग पर गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर और रुड़की समेत प्रमुख स्टेशनों पर रुकने के बाद ट्रेन रात 10 बजे दिल्ली पहुंचेगी.

अयोध्या से आनंद विहार के लिए भी विशेष ट्रेन

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि रेलवे की ओर से 04213-14 अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल-अयोध्या कैंट स्पेशल ट्रेन भी संचालित की जाएगी. यह ट्रेन 3 और 4 सितंबर को दोनों दिशाओं में एक-एक फेरा लगाएगी.

3 सितंबर को ट्रेन शाम 6:20 बजे अयोध्या कैंट से रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:10 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. वापसी में 4 सितंबर को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 8:20 बजे चलकर रात 9:35 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी. इस ट्रेन का ठहराव बाराबंकी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, हापुड़ और गाजियाबाद रेलवे स्टेशनों पर निर्धारित किया गया है.