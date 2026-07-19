Ind vs Eng: डकेट-बेथल ने भारत के खिलाफ मचाई तबाही, इंग्लैंड ने तोड़ा सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड, रखा पहाड़ जैसा लक्ष्य

England highest ever ODI total : भारत के खिलाफ इंग्लैंड की टीम ने वनडे इतिहास के अपने सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ डाला. बेन डकेट और जैकब बेथल की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी के दम पर टीम ने 3 विकेट पर 387 रन बना डाला.

नई दिल्ली. भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला जीतने के इरादे से उतरी थी. टॉस जीतकर इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. भारत के खिलाफ इस मैच में इंग्लैंड के ओपनर बेन डकेट और जैकब बेथल की रिकॉर्ड साझेदारी के दम पर टीम ने इतिहास रच दिया. इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ तीसरे और निर्णायक वनडे में 387 रन बना डाला. यह भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है.

इस विशाल स्कोर की नींव सलामी बल्लेबाज बेन डकेट और जैकब बेथल ने रखी. डकेट ने 135 गेंद खेलकर 18 चौके और 1 छक्के के साथ 141 रन की शानदार पारी खेली. बेथल ने 93 बॉल का सामना करते हुए 11 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 91 रन बनाए. इसके बाद जो रूट ने नाबाद 74 रन और जोस बटलर ने 41 रन की नाबाद पारी खेल टीम को 387 रन के विशाल स्कोर तक पहुंचाया. बेन डकेट ने अपनी 141 रन की पारी के दौरान लॉर्ड्स में पुरुष वनडे का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. उन्होंने 1979 विश्व कप फाइनल में सर विवियन रिचर्ड्स के नाबाद 138 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

Innings Break! England set #TeamIndia a target of 388 runs at Lord’s. Over to our batters.⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/pLZ2PvDH5G#ENGvIND pic.twitter.com/ZhZdxpW4NW — BCCI (@BCCI) July 19, 2026



भारत के खिलाफ इंग्लैंड के सबसे बड़े वनडे स्कोर

387/6 लॉर्ड्स 2026

366/8 पुणे 2021

355/5 कटक 2017

350/7 राजकोट 2013

338/8 बेंगलुरु 2011

इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजी को तार तार कर दिया. जसप्रीत बुमराह के बिना उतरी टीम इंडिया की बॉलिंग पूरी तरह से बेअसर दिखी. प्रसिद्ध कृष्णा ने दो विकेट जरूर लिए लेकिन ये किसी काम के नहीं थे. गुरनूर बरार ने 10 ओर में 97 रन खर्च किए. प्रिंस यादव ने 10 ओवर में 79 रन लुटाए. अर्शदीप सिंह ने 10 ओवर की गेंदबाजी ने कुल 72 रन दिए और विकेट एक भी नहीं ले पाए.