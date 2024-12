One Nation One Election: एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी

One Nation One Election Bill, (आज समाज), नई दिल्ली: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के विधेयक एक राष्ट्र, एक चुनाव (One Nation, One Election) को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।बता दें कि एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt ) के एजेंडे में शीर्ष पर है।

शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना

सूत्रों के अनुसार विधेयक को संसद के इस शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा। इसी सितंबर में केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में प्रस्ताव की तारीफ की थी। उन्होंने बताया था कि कैबिनेट ने एक साथ चुनाव कराने संबंधी उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

