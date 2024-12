Vinod Kambli: विनोद कांबली ने बिग बॉस से हर हफ्ते कितनी कमाई की?

How much did Vinod Kambli earn every week from Bigg Boss: देश का सबसे बड़ा रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ 18 साल पहले पहली बार टीवी पर प्रसारित हुआ था। यह शो सिर्फ एक्टर्स और सेलिब्रिटीज तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें अब तक राजनेता से लेकर क्रिकेटर तक कई सेलिब्रिटीज हिस्सा ले चुके हैं।

बिग बॉस में पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली और श्रीसंत ने भी हिस्सा लिया था. पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली पिछले कुछ दिनों से अपनी खराब सेहत के कारण चर्चा में हैं। रमाकांत आचरेकर के स्मारक का अनावरण किया गया, उस वक्त कई लोग उनकी सेहत देखकर हैरान रह गए. सचिन से मुलाकात का उनका वीडियो वायरल हो गया था.

आर्थिक तंगी से जूझ रहे विनोद कांबली

कुछ महीने पहले विनोद कांबली ने एमसीए यानी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन से काम करने की गुजारिश की थी. आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस रिटायर क्रिकेटर को फिलहाल बीसीसीआई से 30,000 रुपये प्रति माह की पेंशन मिल रही है और इससे उनका गुजारा मुश्किल से हो रहा है।

क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद विनोद कांबली ने अभिनय और रियलिटी शो में अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन मनोरंजन के क्षेत्र में भी उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा।

बिग बॉस के सीजन 3 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बने थे

विनोद कांबली ने ‘बिग बॉस’ के सीजन 3 में ‘वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट’ के तौर पर एंट्री की थी। उन्होंने उस सीजन के पांचवें हफ्ते में घर में एंट्री की थी. लेकिन महज 14 दिनों में ही वह इस रियलिटी शो से बाहर हो गए और घर से बाहर हो गए। 15 साल पहले सलमान खान नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन इस शो के होस्ट थे.

इस शो में भाग लेने के लिए विनोद कांबली को प्रति सप्ताह डेढ़ से दो लाख रुपये की फीस दी जाती थी। हालांकि ये फीस उस वक्त शो में हिस्सा लेने वाले एक्टर्स की फीस से काफी ज्यादा थी, लेकिन क्रिकेटर एस श्रीसंत की फीस से काफी कम थी.

श्रीसंत को कितने पैसे मिले?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विवादित खिलाड़ी श्रीसंत को शो में हिस्सा लेने के लिए प्रति हफ्ते 50 लाख रुपये मिल रहे थे. श्रीसंत फिनाले तक शो में रहे, लेकिन श्रीसंत ने बिग बॉस के 12वें सीजन में एंट्री की. उस वक्त शो के होस्ट अमिताभ बच्चन नहीं बल्कि सलमान खान थे।

विनोद कांबली के लिए फीस कम क्यों?

श्रीसंत और विनोद कांबली की तुलना करें तो विनोद कांबली क्रिकेट छोड़ने के बाद एक्टिंग के क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे तभी उन्हें इस शो का ऑफर मिला. इसलिए वह कम फीस के साथ भी बिग बॉस में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गए.

दूसरी ओर, श्रीसंत के कार्यकाल के दौरान बिग बॉस एक बड़ा ब्रांड बन गया और श्रीसंत अक्सर इस शो को अस्वीकार कर देते थे। यही वजह थी कि उन्हें ज्यादा पैसे देकर शो में हिस्सा लेने के लिए राजी किया गया था.

विनोद कांबली और श्रीसंत के दौर के बिग बॉस सीज़न के बीच बड़ा अंतर यह था कि बिग बॉस के 10वें सीज़न के लिए प्रतियोगियों को कम फीस दी गई थी और विजेता को 1 करोड़ मिले थे। लेकिन 10वें सीजन के बाद विजेता के लिए पुरस्कार राशि 50 लाख हो गई और शो में प्रतियोगियों की फीस बढ़ा दी गई, जिसका फायदा श्रीसंत को हुआ।

