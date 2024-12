By

Happy New Year Messages For Wife 2025 in Hindi: पत्नी के लिए नया साल मुबारक संदेश आपके जीवन में महिला को अपना प्यार व्यक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। उसे उस महिला के लिए विशेष महसूस कराएं जिसने आपके जीवन में खूबसूरत रंग जोड़े हैं और इसे जीने लायक बनाया है। रोमांटिक नए साल 2025 मैसेज भेज कर आप अपनी पत्‍नी को आकर्षित कर सकते हैं। नए साल पर पत्नी को अपनी छिपी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका दें। उसकी सराहना करें, उसे प्यार करें और उसे दिखाएं कि वह आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है।

New Year Shayari for Wife in Hindi

है दुआ मेरी भगवान से,

सदा खुश रहे मेरा हमसफ़र,

पा लो तुम हर वो मंजिल

जिस पर कभी न पहुंची हो किसी की नजर।

Happy New Year 2025 My Wife

सब मिल गया तुम्हें पाकर

हर गम मिट गया तुम्हें पाकर,

सवर गई है हमारा जीवन

तुम्हें अपनी जिन्दगी का हिस्सा बनाकर।

Happy New Year My Baby

खुला मेरी लाइफ का टिंडर

तूने किया राइट स्वाइप,

मैं बन गया पति

तू बन गई मेरी वाइफ।

happy new year 2025 my beauty wife

बीते साल को विदा इस कदर करते हैं

जो नहीं किया वो भी कर बैठते हैं,

नए साल के आने की खुशियाँ तो सब मानते हैं

हम इस बार बीते साल की यादों का जश्न मानते है।

!!नए साल की शुभकामनायें!!

New year wishes for wife in hindi

जो कोई समझ न सके वो बात हैं हम

जो ढल के नयी सुबह लाये वो रात हैं हम,

छोड़ देते हैं लोग रिश्ते बनाकर

जो कभी न छूटे वो साथ हैं हम।

Wish you Wonderful New Year 2025

जब जिंदगी में तूफान आता है

तो मेरी जुबां पर तुम्हारा नाम आता है,

शुभकामना हो तुम्हें नए साल की,

तू मेरे हर वक्त काम आता है।

Happy New year 2025 My Jaan

वाइफ पर नए साल की प्यार भरी शायरी

लाये खुशियां नया साल और

न हो किसी मुश्किल से सामना,

है मेरी नववर्ष पर सिर्फ यही शुभकामना।

हाय मेरी जान

तेरे साथ रहने की है ख्वाहिश,

दुआ करता हूँ उपरवाले से

पूरी हो जाये तेरी हर विश।

हैप्पी नई ईयर 2025

दुआ मेरी रब से

वो मुझे खिलाये कुरकुरे,

दे इतनी शक्ति कि

झेल सकूं वाइफ के नखरे।

Naya Saal Ki Badhai Ho !

एक इंसान मिला मुझे लाइफ में

है वो बड़ी अच्छी,

2024 में उसका हर ख्वाब

हर भावना हो सच्ची।

Happy New year My Love

Happy new year wife shayari

तुम हैप्पी नया साल हो,

तू मेरी मैं तेरा दिल हूँ,

कोई ना बुझा सके इस दिल को,

तभी तो मैं तुम्हारे काबिल हूं।

Happy New Year My Wife

हो तुम जैसी वाइफ

तो बन जाती है लाइफ।

Love You Baby & Happy NY

जादू है तेरी हर एक बात में,

याद बहुत आती हैं दिन और रात में।

कल जब देखा था मैंने सपना रात में,

तब भी तुम्हारा हाथ था मेरे हाथ में।

Happy New Year My Janu

नए साल में आये नई बहार

नई बात और हो नए विचार,

जीवन बने नया त्यौहार

मिलें खुशियां आपको इस बार।

Happy New year My Wife

नए साल की सुबह के साथ

जीवन में भर आये उजाला,

खुश हो सब और 2025 हो सबसे निराला।

Happy New Year 2025 in Advance Baby

बीवी के लिए न्यू ईयर शायरी

एक मौका ऐसा अच्छा आया

जब आया मेरी लाइफ में परजीवी,

कितना सुन्दर है वो

मैं कहता उसे सबसे प्यारी बीवी।

Happy New year My Bivi

चाहत तेरी पहचान है मेरी,

मोहब्बत तेरी शान है मेरी।

होके जुदा तुझसे कैसे रह पाउँगा,

तू तो जान हैं मेरी।।

Happy New Year My Love

कभी हंसती है तो कभी रूलाती है

ये जिन्दगी भी न जाने कितने रंग दिखाती है,

लेकिन एक इंसान जो सदा साथ निभाती है,

मेरी प्यारी वाइफ कहलाती है।

Very Happy New Year My Wife

देख कर तुम्हारा लुक

हिल गया फेसबुक,

नया साल मुबारक हो तुम्हें

ओ मेरी लाइफ के हुक।

आंखों में प्यार का सैलाब है,

तू मेरे प्यार का नवाब है।

कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें,

तू मेरे जीवन का तालाब है।।

Happy New Year Dear Wife

कितना अच्छा था 2024

अब बोलना पड़ रहा है गुडबाय,

दुआ मेरी भगवान से, 2025 में

सब खुश रहे और न बने कोई असहाय।

उम्र की राह मे रास्ते बदल जाते हैं

वक़्त की आँधी मे इंसान बदल जाते हैं,

पर परिवार और वाइफ का साथ रहे

तो सफल हर अरमान बन जाते है।

2025 ki bahut badhai ho tumhe!

Wife ko new year wishes in hindi

आओ भूल कर पुराणी बातें

नई राह नए सपने सजाएं,

तुम्हें नए साल की हार्दिक शुभकामनायें।

पूरी हो जाती है हर चाहत,

जब बीवी का हो साथ।

Happy New Year My Baby

तुम करो कुछ ऐसा कि

मचाओ पूरी दुनिया में धमाल,

रहो सदा खुश और

मुबारक हो तुम्हें 2025 नया साल।

मेरी हर ख़ुशी हर बात तेरी हैं,

साँसों में छुपी ये साँस तेरी है।

दो पल भी नही रह सकता बिन तेरे,

मेरी हर धड़कन, हर नई साल तेरी है।।

Happy New Year My Sweetheart

जब होता हूं तुम्हारे साथ तो

खुशियों का कोई पैमाना नहीं होता।

जब आता है नववर्ष तो तुम्हें छोड़कर

मेरा कहीं जाना नहीं होता।

I Love You Janu

खूब अच्छी हो तुम्हारी तकदीर,

फेमस बने तुम्हारी तस्वीर,

बधाई हो तुम्हें 2025 की

तुम बनो सबसे वीर।

सब मिल गया आपको पाकर

हमारा हर गम मिट गया आपको पाकर,

सवर गई है जिन्दगी हमारी हर लम्हे के साथ

आपको अपनी जिन्दगी का हिस्सा बनाकर।

हैप्पी न्यू ईयर टू यू

मेरी हर ख़ुशी हर बात तेरी है

साँसों में छुपी ये साँस तेरी हैं,

दो पल भी नही रह सकते तेरे बिन

धड़कनों की धड़कती हर आवाज तेरी है,

नववर्ष का नया मौसम नई साज तेरी है।

happy new year my lovely wife

आप सदा हंसती रहो और प्रगति के पथ पर बढ़ती रहो।

यही मेरी नववर्ष पर तुम्हें शुभकामना है।

बागों में झूले झूला या फूलों में जमे महफिल,

बदल जाएंगे कई साल लेकिन नहीं बदलेगा यह दिल।

Happy New Year My Sweatheart

फूल खिलेंगे गुलशन में खूबसूरती नज़र आएगी,

बीते साल की खट्टी मीठी यादें संग रह जाएगी,

2024 की तरह 2025 में भी तू अपने सारे सपने सच कर जाएगी।

तुम ना होती तो पता नहीं

कैसा होता यह नया साल,

बधाई हो तुम्हें, तुम हो

दुनिया का नया बवाल।

Wish you amazing new year baby

मेरी जान को नए साल की शुभकामना,

जब से तुम आई हो, तुम्हें छोड़कर

कभी न हुआ मुश्किल से सामना।

लुगाई के लिए नए साल की शुभकामना

नया साल आया है तो

तुम्हें हो इसकी ढेर सारी बधाई,

बहुत अच्छी हो तुम

सबको मिले तुम जैसी लुगाई।

मैं करूंगा इतना काम

नीचे धरती, ऊपर आकाश,

बस इस न्यू ईयर मेरी जान

दे दे मुझे थोड़ा शाबाश।

जोश से भरा है शरीर

बर्फ बन गया नीर,

मुबारक हो तुम्हें नववर्ष की

मेरे प्यारे हमसफ़र वीर।

I Love You Janu

