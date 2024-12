New Year Wishes for Love in Hindi : नए साल 2025 में अपने लवर को भेजें ये रोमांटिक मैसेज और जीत लें उनका दिल

New Year Romantic Wishes for Love in Hindi: आप यहां से रोमांटिक न्‍यू ईयर विशेज फोर लवर मैसेज चुन सकते हैं। साथ ही आपको यहां नए वर्ष की शुभकामनाएं 2025 भी मिलेंगे जो आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को भेज सकते हैं। तो क्‍या सोच रहे हैं आप जल्‍दी न्‍यू ईयर कोट अपने प्रेमी को भेजिए।

Happy New Year Wishes for Lover in Hindi

तुम्हारी आँखों की चमक और चेहरे की खूबसूरती मुझे बहुत पसंद है। I love you baby & happy new year !!

जिस प्रकार दिन की शुरुआत सूरज के बिना नहीं हो सकती, वैसे ही मेरी लाइफ में खुशियां तुम्हारे बिना अधूरी है। मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बनने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और नववर्ष की शुभकामनाएं।

उस व्यक्ति को नये साल 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं जिसने मेरी लाइफ में खुशियों और आनंद का संसार भरा हो।।

New Year Messages for Lover in Hindi

मैं तुम्हें कल की तुलना में आज बहुत ज्यादा प्यार करता है और कल इससे भी ज्यादा होगा। Happy New My Sweetheart

मैं अपने जीवन में कभी भी इतने अच्छे और सच्चे इंसान से नहीं मिला/मिला। आओ नववर्ष का उत्सव मनायें और खुशियाँ बाटें। Happy New Year 2025

आने वाला साल आपको मुस्कुराहट, खुशी तथा हर वो आनंद दें जिसके आप हकदार है। मैं भगवान से 2024 के आपके लिए शानदार व जबरदस्त होने की दुआ करती हूं।

जो साल बीत रहा है, उससे भी बेहतर नव वर्ष 2024 को बनाएं और अपने सपने सजाएं। Have a great new year my lover

New Year Quotes for Lover in Hindi

मुझे स्पेशल फील कराने के लिए हजारों कारणों की नहीं बल्कि सिर्फ तुम्हारे मुस्कुराने की जरूरत है. Happy New Year My Loving Star

अगर तुम स्वयं को मेरी आंखों के माध्यम से देख सकते है तो आपको पता होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं। आप मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह रखते हैं। मैं तुम्हे हमेशा प्यार करूंगी। Happy New Year 2025 Baby

इस दुनिया में कोई भी ऐसा पैमाना नहीं जो आपके लिए मेरे प्यार को माप सके। यह समुद्र से भी अधिक गहरा है। Have a Wonderful New Year 2025

आपने मेरे जीवन को प्यार और खुशी की एक अद्भुत यात्रा में बदल दिया हैं। जितना भी समय मैं तुम्हारे साथ गुजारती हूँ, उतना ही मैं तुम्हारे प्यार में अधिक डूबती हूँ। मेरे प्यार को ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं

तेरे प्यार के बिना मेरा जीवन अधूरा है। तेरे होने से ही मैं हूँ। मेरी तरफ से तुम्हें नए साल की बधाई हो मेरी महबूबा

New Year Shayari for Lover in Hindi

हम आपके दिल में रहते हैं

आपके दर्द सहते हैं,

कोई हमसे पहले विश न कर दें

इसलिए सबसे पहले आपको

Happy New Year 2025 विश करते हैं।

खुशियों के गीत गाएं और 2024 की याद बनाएं,

आपको मेरी तरफ से 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।

बीत गया जो साल उसे भूल जायें,

नये साल को खुशियों से गले लगायें,

पूरे हो आपके हर सपने,

बस यही है हमारी शुभकामनायें।

नए साल पर रिश्ते में नया प्यार लाते हैं,

अपने प्यारे सपनों को सजाते हैं,

आओ हम दोनों मिलकर 2025 को नए तरीके से मनाते हैं।

Happy New Year Lover !!

Happy New Year 2025 to Lover in Hindi

मैं हमेशा और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। इस दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें मेरे दिल में से नहीं निकाल सकती। मैं तुम्हें आज, कल और हमेशा के लिए प्यार करता हूँ। Love you baby with wishing of new year 2025

तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत महिला हो जिसे मैं जानता हूं। तुम मेरे दिल का फूल हो जिसे मैं Love के नाम से जानता हूं। तुम मेरा वो साथी हो जिसे मैं कभी नहीं खोना चाहता हूं। Happy New Year to You my Lover

हम जितना समय एक-दूसरे के साथ गुजारते हैं, उतना ही इस दुनिया से दूर एक प्यार 🌹 के एहसास में खो जाते हैं। इतना स्पेशल बनाने के लिए थैंक्यू। हैप्पी न्यू ईयर

साल आते रहेंगे और जाते रहेंगे लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे लिए एक समन रहेगा। इसमें कभी कमी नहीं आएगी, उल्टा यह दोगुनी गति से बढ़ेगा। Happy Wishes for Upcoming Year 2025

New Year Wishes for Someone Special in Hindi

जब आपका साथ मेरे साथ होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस दुनिया की सारी समस्याओं का समाधान कर लिया है। आप सदा मेरे साथ रहो। मेरी तरफ से मैं आपको नए साल 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं

हम अपने जीवन के एक और शानदार वर्ष को अलविदा कह रहे हैं लेकिन जो यादें हमने बनाई है, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। नया साल मुबारक हो 2025 आपको!

मैं तुम्हारे बिना एक साल की कल्पना भी नहीं कर सकता। मेरे जीवन मे आने के लिए शुक्रिया। नया साल मुबारक हो 2025

यह साल हमारी प्यार की कहानी में एक और चैप्टर जोड़ने के तैयार है। Wishing you an amazing year ahead!

New Year Wishes for Loved One in Hindi

मैं वो सब कुछ करना चाहता हूं जो आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में खुशी लाए। मैं तुम्हें ऐसा प्यार करना चाहता हूं जैसा कभी किसी ने किया ही न हो। A Very Happy New Year Loved One.

मैं इस साल को इतना ही खूबसूरत बनाना चाहता हूं, जितना तुम मेरे लिए हो। HAPPY NEW YEAR TO YOU

