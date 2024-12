Funny New Year 2025 resolutions in Hindi: नया साल टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का सबसे अच्छा समय है, उन सभी को याद करना जिन्होंने हमारी मदद की या किसी भी तरह से हमारा समर्थन किया, उन्हें धन्यवाद दें और उन्हें याद करें। आप यहां हैप्पी न्यू ईयर रेजोल्यूशन कोट्स 2025 का एक बड़ा संग्रह पा सकते हैं, Facebook, WhatsApp के लिए नए साल के संकल्प संदेशों का स्‍टेटस अपने दोस्तों, परिवारों, पड़ोसियों और अपने सभी प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए।

Funny New Year 2025 resolutions

इस नए साल की शुरुआत उच्च आकांक्षाओं, उच्च महत्वाकांक्षा और भविष्य की योजना के साथ करें। ज्ञान के लिए अधिक पुस्तकें पढ़ें न कि केवल अंक प्राप्त करने के लिए। प्रति दिन कुछ नया सीखें।

ऊपरवाला करे नए साल में आपको इतनी खुशियां मिले कि..

आप खरीदों आलू और थेले में से प्याज निकले,

आप मूंगफली छीलो और उसमें से काजू निकले।

नया साल आने वाला है..

भगवान मुझे हर किसी को सेम टू यू बोलने की शक्ति देना।

पप्पू- गलती से भी 31 दिसंबर 2024 की रात 11:59 PM पर वाशरूम मत जाना।

गप्पू- क्यों…

पप्पू- क्योंकि सीधे अगले साल ही बाहर निकलोगे!

जनहित में जारी।

Happy New Year Jokes In Hindi

इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नया साल आया है..

साल भर से ज्यादा टिक नहीं पाया है।

आज रात 12 बजे से PM बदल जाएगा..

क्यों रात 12 बजे के बाद से तो AM लग जाएगा न..

चार दिन से एक कैलेंडर बेचने रखा हुआ है,

साला अभी तक नहीं बिका..

और Olx वाले बोलते है, ‘यहां सबकुछ बिकता है’

अरे किसी किसी को चाहिए हो तो बताना.. टिप टॉप हालत में बेचना है।

सिर्फ एक ही साल पुराना है 2024 का कैलेंडर..

पड़ोसी- यार तेरे घर से रोज हंसी की आवाज आती है।

इस खुशहाल जिंदगी का राज क्या है?

पप्पू – वो क्या है ना कि मेरी बीवी रोज मुझे जूतों से मारती है,

लग जाए तो वो हंसती है और ना लगे तो मैं हंसता हूं!

बस ऐसे ही हंसी-खुशी जिंदगी गुजर रही है…!!!

पड़ोसी बेहोश

Naye Saal Ke Chutkule

संता अपने दोस्त से- नया साल शुरू होने वाला है,कोई गलती, गुस्ताखी, या खता हो गई हो तो टेंशन मत लो…

बंता- अच्छा ऐसा है क्या?

संता- हां माफी मांग लो, मैं आज अच्छे मूड में हूं,

बंता ने फिर मांगी तो नहीं मांगी लेकिन संता की धुनाई जरूर कर दी।

गर्लफ्रेंड- मैं अपना पर्स घर पर भूल आई हूं, मुझे 1000 रुपये की जरूरत है

बॉयफ्रेंड- कर दी न छोटी बात, ये ले 10 रुपये

अभी रिक्शा करके घर जा और ले कर आ पर्स…

सुबह-सुबह पत्नी ने कहा – जल्दी से न्यूजपेपर दो…!

पति- तुम भी कितने पुराने ख्यालात की हो,

दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और

तुम न्यूजपेपर मांग रही हो…!

यह लो मेरा टैबलेट…!

पत्नी ने टैबलेट लिया और कॉकरोच पर दे मारा…!

अब पति सदमे में है…!

New Year Resolution Message for Students

This new year 2025, start planning ahead, leave behind procrastination and work very hard to achieve your goals. Set achievable goals and work hard from the day one to achieve them

Start this New Year with a positive attitude, with determination to achieve more knowledge and better marks in examinations.

Start this New Year with high aspirations, with high ambition and a future plan. Read more books for knowledge and not just to gain marks. Learn something new every day.

नए साल का संकल्प संदेश

इस वर्ष आप अधिक संगठित होना सीखेंगे, आप अपनी गतिविधियाँ स्वयं करेंगे और अपने बड़ों के प्रति दयालु और विनम्र रहेंगे।

Happy New Year 2025

इस साल आप घर और स्कूल में अधिक अनुशासित रहेंगे। आप स्कूल के समय के पाबंद होंगे और अपने सभी सहपाठियों और दोस्तों के साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे।

इस नए साल में आप खाने की स्वस्थ आदतें विकसित करेंगे, जंक फूड से बचें। आप व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में जानेंगे और अपना होमवर्क खुद करेंगे।

मेरे लिए नए साल का संकल्प संदेश

यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा नए साल का संकल्प होगा। मैं नकारात्मक विचारकों से प्रभावित नहीं होऊंगा और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों पर केंद्रित रहूंगा।

इस नए साल में मैं मेडिटेशन शुरू करूंगी, फिटनेस के लक्ष्य रखूंगी और उचित योजना के साथ वजन कम करूंगी।

2025 के लिए मेरा नए साल का संकल्प अपने परिवार और दोस्तों को पर्याप्त समय देना होगा। मैं निजी जीवन और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाना सीखूंगा। मैं एक अच्छा कार्य जीवन संतुलन बनाए रखूंगा,

कर्मचारियों के लिए नए साल का संकल्प संदेश

आइए हम सब इस वर्ष संकल्प लें कि हम कड़ी मेहनत करेंगे, टीम भावना और टीम बॉन्ड बनाए रखेंगे। बेहतर प्रोजेक्ट दिलाने में सफल होंगे।

इस नए साल 2025 में, सभी कर्मचारियों को नए कौशल सीखने चाहिए, बाजार में गला काट प्रतियोगिता का सामना करने के लिए अपनी कुल्हाड़ी तेज करनी चाहिए।

आइए, हम सभी नए साल का संकल्प लें, कर्मचारी के व्यक्तिगत लक्ष्यों को संगठन के लक्ष्य के साथ संरेखित करें और कंपनी और व्यक्तिगत विकास में योगदान दें।

कपल के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन मैसेज

इस नए साल 2025, एक दूसरे को खुश रखने का संकल्प लें। शादी के समय भी हमने यही शपथ ली है। आइए एक दूसरे को खुश रखते हुए वैवाहिक जीवन के एक और सफल वर्ष में प्रवेश करें।

आइए एक साथ अधिक समय बिताने के लिए एक साथ नए साल का संकल्प लें। रिश्ता और बंधन बनाने से ज्यादा जरूरी है रिश्ता निभाना। आइए एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताकर अपने बंधन को मजबूत करें।

यह नया साल हमारे लिए अच्छी चीजों की एक नई शुरुआत हो। आइए हम अपने नकारात्मक बिंदुओं और बुरी आदतों पर काबू पाने में एक दूसरे का समर्थन करें और बेहतर व्यक्तियों और प्यारे जोड़े के रूप में विकसित हों।

