Virendra Basoya Extradited: UAE से भारत लाया गया वीरेंद्र बसोया, 13 हजार करोड़ के ड्रग्स केस में था वॉन्टेड

Virendra Basoya Brought Back to India: ऑपरेशन भगोड़ा के तहत जांच एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली है। ड्रग तस्कर वीरेंद्र सिंह बसोया को UAE से भारत वापस लाया गया है। वह 970 किलोग्राम मेफेड्रोन की बरामदगी से जुड़े बड़े ड्रग नेटवर्क के मामले में वॉन्टेड है। अब एजेंसियों की नजर उसके बेटे पर है।

Virendra Basoya Extradited from UAE: भारत सरकार और जांच एजेंसियों को विदेश में छिपे एक बड़े ड्रग तस्कर के खिलाफ कार्रवाई में सफलता मिली है। वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत वापस लाया गया है। वह भारत में चल रहे बड़े ड्रग्स मामलों में वॉन्टेड था। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा पकड़े गए करीब 13 हजार करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में भी उसका नाम सामने आया है। उसकी भारत वापसी को सरकार विदेश में छिपे अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की अहम सफलता बता रही है।

UAE से कैसे भारत लाया गया वीरेंद्र बसोया?

वीरेंद्र बसोया के खिलाफ जांच एजेंसियां लंबे समय से कार्रवाई कर रही थीं। जांच में उसका नाम एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क से जुड़ा सामने आया था। इसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भारतीय एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी संपर्क बढ़ाया। इसी प्रयास के तहत उसे UAE से भारत लाया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को नशे के खिलाफ केंद्र सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि विदेशों में छिपे ड्रग तस्करों और उनके नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। सरकार का संदेश साफ है कि कोई अपराधी विदेश में छिपकर भारतीय कानून से हमेशा बच नहीं सकता।

मेफेड्रोन की बरामदगी से खुला नेटवर्क

वीरेंद्र बसोया का नाम जिस बड़े ड्रग नेटवर्क में सामने आया, उसकी जांच में 970 किलोग्राम मेफेड्रोन की बरामदगी अहम कड़ी रही। 21 फरवरी 2024 को पुणे पुलिस ने दिल्ली में कार्रवाई करते हुए दिवेश चरंजीत भूतानी और संदीप कुमार राजपाल बसोया को गिरफ्तार किया था। इस दौरान भारी मात्रा में मेफेड्रोन बरामद किया गया था, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत हजारों करोड़ रुपये बताई गई। जांच आगे बढ़ी तो एजेंसियों को पता चला कि ड्रग्स की सप्लाई और विदेश भेजने के लिए एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा था। इसमें केवल ड्रग तस्कर ही नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स से जुड़े लोगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा था।

लॉजिस्टिक्स कंपनी का हो रहा था इस्तेमाल

इसी मामले में डेल्टा लॉजिस्टिक्स के मालिक संदीप हनुमानसिंह यादव और कंपनी के मैनेजर देवेंद्र रामफुल यादव को भी गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों के अनुसार, ड्रग्स की बड़ी खेप को सामान्य सामान के कंसाइनमेंट के रूप में विदेश भेजने की योजना बनाई गई थी। जांच में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी दिवेश भूतानी और संदीप बसोया कथित तौर पर वीरेंद्र सिंह बसोया के निर्देश पर काम कर रहे थे। एजेंसियों का दावा है कि बसोया इस नेटवर्क को ऊपर से संचालित कर रहा था।

13 हजार करोड़ के ड्रग्स केस में भी वॉन्टेड

वीरेंद्र बसोया के खिलाफ यह एकमात्र मामला नहीं है। वह दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा पकड़े गए करीब 13 हजार करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में भी वॉन्टेड है। इसलिए उसकी भारत वापसी जांच एजेंसियों के लिए काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अब एजेंसियां उससे पूछताछ के जरिए ड्रग नेटवर्क के दूसरे सदस्यों, सप्लाई चैन और विदेशों में मौजूद संपर्कों के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश कर सकती हैं। जांच का अगला बड़ा फोकस वीरेंद्र बसोया के बेटे ऋषभ बसोया पर है। उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। एजेंसियों को उसके विदेश में छिपे होने की जानकारी है।