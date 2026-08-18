रक्षा बंधन के त्योहार पर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, ट्रेनों में सीटें अभी से ही फुल हो गई हैं। हालात यह है कि लोगों को वेटिंग टिकटें भी नहीं मिल पा रही हैं। कई ट्रेनों में रिग्रेट के बोर्ड टंग गए हैं।

रक्षा बंधन के त्योहार पर यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, ट्रेनों में सीटें अभी से ही फुल हो गई हैं। हालात यह है कि लोगों को वेटिंग टिकटें भी नहीं मिल पा रही हैं। कई ट्रेनों में रिग्रेट के बोर्ड टंग गए हैं। ऐसे में ट्रेनों के जनरल डिब्बे या बस के अलावा और कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा। हर साल त्योहार के मौकों पर ट्रेनों का यही हाल रहता है। तत्काल में वैसे भी टिकटें बहुत ही मुश्किल से मिल पाती हैं।

नई दिल्ली से ट्रेनें फुल

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जाने वाली ट्रेनों में सीटें फुल दिख रही हैं। इन ट्रेनों में या तो बहुत ज्यादा वेटिंग है या फिर रिग्रेट दिख रहा है। हालांकि, यह कोई नहीं बात नहीं है। हर साल त्योहारों के मौकों पर ट्रेनों में यही स्थिति देखने को मिलती है। अगर आपने निर्धारित 60 दिन के शुरुआती दिन टिकट नहीं लिया, तो फिर आपको कन्फर्म सीट मिलना मुश्किल है। सबसे बुरा हाल तो छठ और दिवाली के समय होता है। उस समय भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि टिकट वाले यात्री भी ट्रेन में अपनी सीट तक नहीं पहुंच पाते, जिससे उनकी ट्रेनें छूट जाती हैं।

गुड़गांव से भी नहीं है सीटें

गुड़गांव से होकर गुजरने वाली कई एक्सप्रेस ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत से यात्री तत्काल टिकट के सहारे घर बैठे हुए हैं। स्टेशन पर ट्रेन आने से 24 घंटे पहले तत्काल टिकट लिया जा सकता है।

बस या जनरल कोच का सहारा

रक्षा बंधन के त्योहार को लेकर बड़ी संख्या में यात्रियों के होने से तत्काल टिकट भी आसानी से मिल पाना मुश्किल होगा। ऐसे में लोग ऑनलाइन के साथ ही विंडो टिकट के लिए भी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेंगे। 26 और 27 अगस्त के बीच चलने वाली ट्रेनों में काफी बुरा हाल है। इन ट्रेनों में वेटिंग टिकट भी नहीं मिल पा रहे हैं। ऐसे में लोगों को बस या जनरल कोच में सफर करना पड़ेगा।