Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट में आज प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ज्यादती को लेकर सुनवाई, सभी की नजरें टिकीं

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Amit Upadhyay
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Supreme Court Hearing on CJP Protest Case: नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्यों को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का निर्देश दिया था और निष्पक्ष जांच की जरूरत बताई थी। अब सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट SIT गठित करता है या आगे क्या दिशा-निर्देश जारी करता है।
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सुप्रीम कोर्ट में आज नीट प्रोटेस्ट को लेकर सुनवाई होनी है।

SC on NEET Paper Leak Protest Case: नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए प्रोटेस्ट के दौरान प्रदर्शकारी छात्रों पर सुरक्षा बलों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया था। पुलिस की ज्यादती को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। इस मामले में शीर्ष अदालत के रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सख्त टिप्पणी की थी और निष्पक्ष जांच की जरूरत बताई थी। अदालत यह तय कर सकती है कि मामले की जांच किस तरीके से आगे बढ़ेगी और क्या किसी विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए थे सख्त निर्देश

इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को राज्यों को निर्देश दिया था कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। अदालत ने विशेष रूप से कहा था कि 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि मामले में निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। अदालत का कहना था कि प्रदर्शन के दौरान अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है या पुलिस या किसी अन्य पक्ष की ओर से ज्यादती हुई है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

SIT गठन पर हो सकता है फैसला

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वह मामले की जांच के लिए किसी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) गठित कर सकता है। कोर्ट का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से हो और छात्रों, प्रदर्शनकारियों तथा पुलिस कार्रवाई से जुड़े सभी पहलुओं की सही तरीके से जांच की जा सके। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। वहीं, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रदर्शन के दौरान कानून तोड़ने वाले लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज का तबादला

इसी बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज अनु ग्रोवर बालीगा समेत 137 न्यायाधीशों के तबादले का आदेश जारी किया है। जज बालीगा ने 25 जुलाई को ही विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का कार्यभार संभाला था और करीब एक सप्ताह के भीतर उनका तबादला कर दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार जज अनु ग्रोवर बालीगा को एनआईए अधिनियम के तहत गठित विशेष अदालत में भेजा गया है। वहीं, पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष जज अजय गुप्ता को दोबारा इन मामलों की जिम्मेदारी दी गई है।