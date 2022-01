आज समाज डिजिटल, लखनऊ:

Second List Of UP Congress: कांग्रेस ने वीरवार को उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए अपनी दूसरी सूची जारी कर दी। इसमें 16 महिलाओं को स्थान दिया गया है। इस सूची में 41 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। (Second List Of UP Congress) इस सूची में अलीगढ़ जिले की इगलास, खैर और छर्रा सीट पर प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। छर्रा से अखिलेश शर्मा, खैर से मोनिका सूर्यवंशी, इगलास से प्रीति धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है। इस तरह अलीगढ़ जिले से 2 महिलाओं को उतारा गया है।

अब तक 66 महिलाओं को उम्मीदवारी Second List Of UP Congress

इसके पहले 125 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई थी जिसमें से 50 महिलाओं को टिकट दिया गया है। यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस चुनाव की प्रभारी प्रियंका गांधी ने महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट देने की बात कही थी। देखा जा रहा है हर सूची में महिलाओं को वरीयता दी जा रही है। इस प्रतिशतता का क्या असर होगा ये आने वाले समय में पता लगेगा। Second List Of UP Congress

सहारनपुर नगर — सुखविंदर कौर

कैराना — हाजी अखलाक

थाना भवन — सत्य श्याम सैनी

शामली — मो. अयूब जंग

बुढ़ाना — देवेंद्र कश्यप

चरथावल — डॉ. यस्मीन राना

पुरकाजी — दीपक कुमार

मुजफ्फरनगर — सुबोध शर्मा

खतौली — गौरव भाटी

मीरपुर — मौलाना जमीन कासमी

ठाकुरद्वारा — सलमा आगा अंसारी

बिलारी — कल्पना सिंह

चंदौसी — मिथलेस

सिवालखास — जगदीश शर्मा

सरधना — सैयद रियानुद्दीन

मेरठ कैंट — अवनीश कजाला

मेरठ — रंजना शर्मा

मेरठ दक्षिण — नफीस सैफी

बरूत — राहुल कश्यप

बागपत — अनिल देव त्यागी

साहिबाबाद — संगीता त्यागी

मोदी नगर — नीरज कुमार प्रजापति

धौलाना — अरविंद शर्मा

हापुड़ — भावना वाल्मीकि

सिंकदराबाद — सलीम अख्तर

बुलंदशहर — सुशील चौधरी

स्याना — पूनम पंडित Second List Of UP Congress

अनूप शहर — चौधरी गजेंद्र

देबाई — सुनीता शर्मा

शिकारपुर — जियाउर रहमान

खुर्जा — तुक्की मल खटिक

खैर — मोनिका सूर्यवंशी

छर्रा — अखिलेश शर्मा

इगलास — प्रीति धंवार

छाठा — पूनम देवी

मांट — सुमन चौधरी

आगरा कैंट — सिंकदर वाल्मीकि

फतेहपुर सीकरी — हेमंत चहर

नवाबगंज — ऊषा गंगवार

कटरा — मुन्ना सिंह

अकबरपुर — प्रियंका जायसवाल। Second List Of UP Congress

