आज समाज डिजिटल, Pulitzer Prize winner Sana Irshad : पुलित्जर पुरस्कार विजेता कश्मीरी फोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू के विदेश जाने पर फिर से रोक लगाई गई है। सना इरशाद न्यूयॉर्क में पुलित्जर अवॉर्ड लेने जा रही थी लेकिन उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर आव्रजन अधिकारियों ने रोक दिया।

दरअसल, 28 वर्षीय सना को समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए Covid-19 से जुड़ी कवरेज के वास्ते पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसलिए उन्हें सोमवार को दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। लेकिन उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया।

सना ने ट्वीट के जरिए बताया कि मैं पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क जा रही थी, लेकिन मुझे दिल्ली हवाई अड्डे की इमीग्रेशन डेस्क पर रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास अमेरिका का वैध वीजा और टिकट था, इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर नहीं जाने दिया गया।

I was on my way to receive the Pulitzer award ( @Pulitzerprizes) in New York but I was stopped at immigration at Delhi airport and barred from traveling internationally despite holding a valid US visa and ticket. pic.twitter.com/btGPiLlasK

— Sanna Irshad Mattoo (@mattoosanna) October 18, 2022