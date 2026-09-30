PM Modi-Trump Phone Call: पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

Modi-Trump Phone Call: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका संबंधों के साथ व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण तकनीक में सहयोग की समीक्षा की। क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार-विमर्श हुआ।

PM Modi-Donald Trump News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बुधवार को फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका संबंधों और द्विपक्षीय सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। बातचीत में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान-प्रदान हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बातचीत की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें वैश्विक शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयास भी शामिल रहे।

द्विपक्षीय सहयोग पर हुई चर्चा

फोन पर हुई बातचीत में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की गई। बातचीत में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी समेत प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और तकनीक जैसे क्षेत्र पहले से महत्वपूर्ण रहे हैं। दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है और उच्चस्तरीय नेताओं के बीच नियमित संपर्क इस रिश्ते का एक अहम हिस्सा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बातचीत के दौरान क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार साझा किए गए। इसमें विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयास भी शामिल रहे। भारत और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व के बीच इससे पहले भी पश्चिम एशिया और अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होती रही है। अप्रैल 2026 में राष्ट्रपति ट्रंप के फोन कॉल के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की थी और पश्चिम एशिया की स्थिति तथा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुला और सुरक्षित रखने के महत्व पर चर्चा की थी। मार्च 2026 में भी दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति को लेकर फोन पर बातचीत हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री मोदी ने तनाव कम करने और जल्द शांति बहाल करने के लिए भारत के समर्थन की बात कही थी।

भारत-अमेरिका में लगातार संपर्क

भारत और अमेरिका के बीच हाल के वर्षों में नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर लगातार संपर्क रहा है। दोनों देशों की साझेदारी में रणनीतिक, आर्थिक, रक्षा, ऊर्जा, तकनीक और लोगों के बीच संबंध जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। जून 2025 में भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच फोन पर करीब 35 मिनट बातचीत हुई थी। उस बातचीत में पश्चिम एशिया, रूस-यूक्रेन संघर्ष और हिंद-प्रशांत क्षेत्र समेत कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

आगे भी संपर्क बनाए रखने पर जोर

बुधवार की बातचीत ऐसे समय हुई है, जब वैश्विक स्तर पर कई महत्वपूर्ण मुद्दे भारत और अमेरिका के लिए चर्चा के केंद्र में हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और उभरती तकनीकों में सहयोग लगातार महत्वपूर्ण बना हुआ है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से साझा की गई जानकारी में फोन वार्ता के दौरान किसी नए समझौते या विशेष निर्णय की घोषणा नहीं की गई है। बातचीत का मुख्य फोकस द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर रहा।