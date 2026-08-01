August Rules Change: 1 अगस्त से बदल गए कई नियम, जानिए ट्रेन टिकट बुकिंग और ITR फाइलिंग समेत कई बड़े बदलाव

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Amit Upadhyay
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August 2026 Rule Changes: 1 अगस्त से देश में कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हुए हैं। रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नया टोकन सिस्टम लागू किया है, जबकि ITR समय पर नहीं भरने वालों को अब लेट फीस देनी होगी। बैंकिंग, KYC और अन्य वित्तीय सेवाओं से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।
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1 अगस्त से तत्काल टिकट बुकिंग समेत कई नियमों में बदलाव हो गए हैं।

August Financial Rules Update: 1 अगस्त 2026 से कई बड़े नियमों में बदलाव हो गए हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। नए महीने की शुरुआत के साथ LPG सिलेंडर की कीमतों, रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग सेवाओं, आधार-KYC और GST से जुड़े नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। कुछ बदलाव उपभोक्ताओं को राहत देंगे, जबकि कुछ नियमों की अनदेखी करने पर ज्यादा जुर्माना लगेगा या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हर किसी के लिए जरूरी है 1 अगस्त से लागू होने वाले इन नए नियमों की जानकारी रखें।

तत्काल टिकट बुकिंग के लिए टोकन सिस्टम लागू

1 अगस्त 2026 से रेलवे ने तत्काल टिकट की काउंटर बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब यात्रियों को तत्काल टिकट बुक कराने के लिए पहले टोकन लेना होगा। नए सिस्टम का उद्देश्य रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर लगने वाली लंबी कतारों को कम करना और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना है। हालांकि यह व्यवस्था अभी सिर्फ पश्चिम मध्य रेलवे (WCR) में भी लागू होगी। WCR के अंतर्गत आने वाले रेलवे स्टेशनों के आरक्षण काउंटरों जैसे भोपाल, जबलपुर और कोटा मंडल में नई सुविधा लागू हो गई है। यह नियम केवल ऑफलाइन काउंटर बुकिंग पर है, ऑनलाइन IRCTC बुकिंग पर नहीं।

ITR फाइल करने में देरी पर लगेगा भारी जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए भी 1 अगस्त से नियमों में बदलाव हुआ है। जिन करदाताओं के लिए ITR दाखिल करने की सामान्य अंतिम तारीख निकल चुकी है, उन्हें अब लेट फीस के साथ रिटर्न दाखिल करना होगा। देरी से ITR भरने पर ₹1,000 से लेकर ₹5,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बिना ऑडिट वाले टैक्सपेयर्स के लिए ITR-1 और ITR-2 फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 थी। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस लागू होगी। बिजनेस से जुड़े कुछ करदाताओं के लिए ITR-3 और ITR-4 की अलग समय सीमाएं तय हैं। ऑडिट से जुड़े मामलों में अलग डेडलाइन लागू रहेगी।

कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अगस्त 2026 से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कटौती की गई है। इससे होटल, रेस्तरां, ढाबे, कैटरिंग और छोटे कारोबारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि इन जगहों पर कमर्शियल सिलेंडर का ज्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं से जुड़े बदलाव

अगस्त की शुरुआत से कुछ बैंक और वित्तीय संस्थान अपने चार्ज, सर्विस नियम और सुविधाओं में बदलाव कर सकते हैं। इनमें क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट, लेट पेमेंट फीस, SMS अलर्ट चार्ज और अन्य बैंकिंग सेवाओं से जुड़े नियम शामिल हो सकते हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक की ओर से जारी नए नियमों और शुल्क की जानकारी जरूर जांच लें।

CKYC और ग्राहक पहचान प्रक्रिया में बदलाव

वित्तीय सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए ग्राहक पहचान प्रक्रिया (KYC) से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। CKYC सिस्टम के नए अपडेट का उद्देश्य ग्राहकों की पहचान प्रक्रिया को आसान और अधिक सुरक्षित बनाना है। बैंक, बीमा और निवेश से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को अपने KYC रिकॉर्ड अपडेट रखने की सलाह दी जाती है।