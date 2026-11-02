Mumbai News: शादी की दावत बनी मुसीबत, दूल्हा-दुल्हन समेत 31 अस्पताल में भर्ती, 100 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार

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Amit Upadhyay
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Mumbai Wedding News: मुंबई में एक शादी समारोह के दौरान खाना खाने के बाद दूल्हा-दुल्हन समेत कई मेहमानों की तबीयत बिगड़ गई। करीब 70 से 100 लोगों के बीमार होने की आशंका है, जबकि 31 लोगों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
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मुंबई में एक समारोह में खाना खाने के बाद करीब 100 लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए।

Mumbai Food Poisoning Case: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के नाहुर वेस्ट इलाके में एक शादी समारोह उस समय चिंता का कारण बन गया, जब दावत में खाना खाने के बाद बड़ी संख्या में मेहमानों की तबीयत बिगड़ गई। बीमार पड़ने वालों में नवविवाहित दूल्हा-दुल्हन भी शामिल हैं। करीब 70 से 100 मेहमानों को उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें हुईं, जबकि 31 लोगों को इलाज के लिए अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। फिलहाल अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों की हालत स्थिर बताई जा रही है।

नालंदा बुद्ध विहार हॉल में हुआ समारोह

पुलिस के मुताबिक शादी समारोह 1 नवंबर को मुंबई के नाहुर वेस्ट स्थित नालंदा बुद्ध विहार हॉल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में करीब 400 से 500 मेहमान शामिल हुए थे। डीसीपी अभय सिंह देशमुख के अनुसार शादी में खाने के आखिरी दौर में खाना खाने वाले लगभग 70 से 100 लोगों ने तबीयत खराब होने की शिकायत की। कुछ ही समय बाद मेहमानों को उल्टी, दस्त और पेट संबंधी परेशानियां होने लगीं। इसके बाद प्रभावित लोगों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया। इस घटना में बीमार हुए लोगों में से 31 को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 22 मरीजों को मुलुंड के एमटी अग्रवाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। 4 बच्चों को मुलुंड के कामगार अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 अन्य लोगों को विक्रोली के अस्पताल में पहुंचाया गया।

एमटी अग्रवाल अस्पताल में 27 का इलाज

एमटी अग्रवाल अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉ. कैलाश मारस्कोले के अनुसार अस्पताल में कुल 27 मरीजों को भर्ती कराया गया था। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। डॉक्टर के मुताबिक मरीजों को उल्टी और दस्त की शिकायत के साथ अस्पताल लाया गया था। रविवार रात करीब 11:40 बजे मरीजों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। उस समय कई लोगों को कमजोरी और बेचैनी की शिकायत थी। अस्पताल में सभी मरीजों को जरूरी उपचार दिया गया और उनकी स्थिति में सुधार बताया गया। भांडुप पुलिस ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (FDA) को भी मामले की जानकारी दी है।

घटना के बाद कैटरर्स पर कार्रवाई की मांग

दूल्हे की मां के मुताबिक शादी समारोह के दौरान जब परिवार के सदस्य दूल्हा-दुल्हन के साथ भोजन करने बैठे, तो इसके बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्होंने दावा किया कि आसपास के घरों में रहने वाले उनके परिचितों में भी करीब 30 से 40 लोग बीमार हुए हैं। परिवार ने इस मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की है। साथ ही कैटरर्स और मैरिज हॉल प्रबंधन की भूमिका की जांच कर लापरवाही पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग उठाई है।