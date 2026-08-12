Mumbai Ghatkopar Landslide: मुंबई के घाटकोपर में बड़ा हादसा, चॉल पर गिरा पहाड़ का मलबा, 5 लोगों की मौत, कई के दबे होने की आशंका

Mumbai Ghatkopar Landslide: मुंबई के घाटकोपर इलाके में हुई में 5 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह तकरीबन 3:48 बजे हुआ. राठौड़ मेडिकल के पास बने गौसिया चॉल में जब लोग सो रहे थे तभी पहाड़ के एक टुकड़े का मलवा आकर गिरा.

नई दिल्ली. बुधवार तड़के मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक ऐसी दर्दनाक हादसा हुआ जिसने हर किसी का दिल दहला दिया. चिराग नगर के गौसिया चॉल की ये घटना है जहां पहाड़ी का एक हिस्सा ढहकर नीचे गिरा. उसका मलवा चॉल के दो से तीन कमरों पर जा गिरा. इस दिल दहलाने वाली घटना में अब तक 5 लोगों के मरने की जानकारी सामने आई है. मलबे में अब भी कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है. जब पहाड़ के टुकड़े का मलवा आकर गिरा तो पूरे इलाके में इस घटना से अफरा-तफरी मच गई. इसकी जानकारी मिलने के बाद राहत एवं बचाव अभियान का काम तत्काल शुरु कर दिया गया.

मुंबई में हुई ये घटना तब हुई जब लोग सो रहे थे. बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह तकरीबन 3:48 बजे हुआ. राठौड़ मेडिकल के पास बने गौसिया चॉल में जब लोग सो रहे थे तभी पहाड़ के एक टुकड़े का मलवा आकर गिरा. इस घटना के कारण का पता तो नहीं चल पाया है लेकिन बताया गया कि लगातार बारिश से ये हादसा हुआ. पिछले कुछ दिनों से हुई लगातार बरसात ने पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक टूटकर नीचे आ गया. पहाड़ी का जो हिस्सा टूट कर गिरा उसकी वजह से चॉल के कमरे चपेट में आ गए.

मलबे से शव निकाले गए

जब लोग सो रहे थे तो लैंडस्लाइड की चपेट में कई घर आ गए. जैसे ही घटना हुई तो वहीं के लोगों ने इसकी जानकारी मुंबई फायर ब्रिगेड की दी. तकरीबन सुबह के साढे चार बजे लेवल-2 इमरजेंसी घोषित किया गया. घटना स्थल पर बिना वक्त गंवाए बचाव दल पहुंचा और अपना काम तेजी से शुरु कर दिया. पहाड़ के टुकड़े के नीचे दबने की वजह से साहिल अंसारी (28) और मोहम्मद समीर (14) की मौत हो गई. मलबे से दोनों को बाहर निकाला गया. उनको पास के राजावाड़ी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

अधिकारियों ने घटनास्थल का किया दौरा

जैसे ही इस घटन की जानकारी मिला BMC मेयर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त (ईस्टर्न सबर्ब्स) अविनाश धाकने ने भी घटनास्थल का दौरा किया. उन्होंने पहुंचकर मौके का जायजा लिया और घटना में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात की. सुबह से ही फायर ब्रिगेड, NDRF, पुलिस और BMC की टीमें घटना स्थल से मलबा हटाने के काम में लगी हुई है. जो लोग भी वहां पर फंसे हैं सबको बाहर निकाला जा रहा है. मलवे के नीचे दबने की वजह से जिनका मौत हुई है उनके शव अस्पताल भेजा गया. पुलिस भी इस घटना के पीछे के वजह की जांच में जुट चुकी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.