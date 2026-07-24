CJP Protest Update: पेपर लीक संशोधन बिल को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल की सजा और 10 करोड़ जुर्माने का प्रावधान, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सरकार ने कल तक का समय मांगा

इस कानून के तहत अपराध गैर जमानती है और समझौता नहीं हो सकता। जांच DSP रैंक या उससे सीनियर अफसर करेंगे।

मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर बैठक में बनी सहमति

CJP Protest Update, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार अगले सप्ताह में मानसून सत्र के दौरान इस संशोधित विधेयक को संसद में पेश करने की तैयारी में है। इस बिल में पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे। बिल में पेपर लीक के मामलों में 10 की सजा और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान होगा। पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन आॅफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 को इस सत्र में संसद में पेश किया जाएगा।

पेपर लीक पर क्या है कानून?

देश में पहले ही से लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 लागू है। इसे 12 फरवरी 2024 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी और 21 जून 2024 से पूरे देश में लागू है। सरकार नए संशोधन कर कानून को और सख्त और प्रभावशाली करने की तैयारी में है।

क्या है कानून में नियम

पेपर लीक करने पर: 3 से 5 साल जेल और 10 लाख तक जुर्माना।

3 से 5 साल जेल और 10 लाख तक जुर्माना। गिरोह शामिल होने पर: 5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना।

5 से 10 साल जेल और 1 करोड़ तक जुर्माना। एजेंसी दोषी होने पर: 1 करोड़ जुर्माना, परीक्षा की पूरी लागत वसूली और अगले 4 साल परीक्षा कराने पर बैन।

गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं

पेपर लीक विवाद और प्रदर्शन के बीच पीएम मोदी ने गुरुवार आधी रात 12 बजे छात्रों के लिए वीडियो संदेश जारी किया था। पीएम मोदी ने 2.56 मिनट का एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने कहा, पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके माता-पिता के लिए पीड़ादायक है। इसलिए पेपर लीक रोकने के लिए पिछले ढाई महीनों में कई कदम उठाए हैं। गुनहगारों को पकड़ा है, वे जेल में हैं।

सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे

वहीं, आज कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक हुई। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी की तरफ से सौरभ दास, आशुतोष रांका शामिल हुए। बैठक के बाद सीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा, हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई समझौता नहीं करेंगे।

सरकार ने मुआवजा देने और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने पर सहमति जताई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बताया, दो घंटे की बातचीत में सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगें और परीक्षा प्रणाली में सुधार के 5 सुझाव रखे हैं। हमनें ने इस पर विचार करने के लिए कल तक का समय मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगी सुधारों की रिपोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया नागपुर और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश औरंगाबाद में

उधर, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पेपर लीक के बाद से अभी तक हुए सुधारों की रिपोर्ट मांगी। उन्होंने केंद्र से अब तक मामले में हुई जांच के बारे में बताने के लिए भी कहा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पेपर लीक की जांच के लिए नागपुर और औरंगाबाद में दो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का आदेश दिया है।

राहुल बोले- धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री

नीट पेपर लीक मुद्दे पर शुक्रवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने आवास 10 जनपथ पर छात्रों के प्रदर्शन में घायल एक स्टूडेंट के साथ प्रेस कांफ्रेंस की। राहुल ने कहा, धर्मेंद्र प्रधान एक अपराधी शिक्षा मंत्री हैं। वे हमारे एजुकेशन सिस्टम के ध्वस्त होने का प्रतीक हैं। उन्हें जाना ही होगा। उन्हीं की वजह से हजारों लोग सड़कों पर हैं। उन्होंने छात्र के हाथ, पीठ और छाती में लगे घाव को दिखाया।