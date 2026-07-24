Punjab Roadways Strike: पंजाब में थम जाएंगे बसों के पहिए! 3 दिन रहेगा चक्का जाम, जानें क्या है वजह?

Punjab Roadways Strike: पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने सरकार पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया है. मांगें पूरी नहीं होने पर 3 से 5 अगस्त तक प्रदेशभर में हड़ताल और चक्का जाम करने की चेतावनी दी गई है.

Punjab Roadways Strike: पंजाब में सरकारी परिवहन व्यवस्था एक बार फिर बड़े आंदोलन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन (25/11) ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 3 से 5 अगस्त तक प्रदेशभर में चक्का जाम करने की घोषणा की है. यूनियन का आरोप है कि कर्मचारियों से किए गए वादे सालों बाद भी पूरे नहीं हुए, जिससे उनमें भारी नाराजगी है.

शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द कोई ठोस फैसला नहीं लिया तो तीन दिवसीय हड़ताल के साथ परिवहन मंत्री और मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरना दिया जाएगा. इसके अलावा मानसून सत्र के दौरान भूख हड़ताल भी शुरू की जाएगी.

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने क्या कहा?

यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने और ठेका व्यवस्था खत्म करने का भरोसा दिया था, लेकिन चार साल से ज्यादा समय बीतने और लगभग 70 बैठकों के बावजूद कोई सकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया. उनका कहना था कि बार-बार आश्वासन मिलने के बावजूद कर्मचारियों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं.

ठेका व्यवस्था पर गंभीर सवाल

यूनियन नेताओं का आरोप है कि ठेका प्रणाली के चलते कर्मचारियों का लगातार आर्थिक और सामाजिक शोषण हो रहा है. उन्होंने कहा कि ईपीएफ और ईएसआई जैसी सुविधाओं में भी अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई. साथ ही परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों को भी नजरअंदाज किए जाने का आरोप लगाया गया.

प्रदेश महासचिव शमशेर सिंह ढिल्लों और वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरकेश कुमार विक्की ने दावा किया कि सरकार किलोमीटर स्कीम के जरिए धीरे-धीरे सरकारी परिवहन व्यवस्था का निजीकरण कर रही है. उनका कहना है कि स्पेयर पार्ट्स, टायर और बैटरियों की कमी का हवाला देकर करीब 400 साधारण और 35 वॉल्वो बसों को खड़ा रखा गया है. इससे प्रतिदिन लगभग 1.5 लाख किलोमीटर बस संचालन प्रभावित हो रहा है, जबकि इसका सीधा लाभ निजी बस ऑपरेटरों को मिल रहा है.

27 जुलाई से आंदोलन की शुरुआत

यूनियन नेताओं ने बताया कि 24 जून को सरकार के साथ हुई बैठक में 10 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय लागू नहीं हुआ. इसी के विरोध में 27 जुलाई को राज्य के सभी बस डिपो पर गेट रैलियां आयोजित की जाएंगी. इसके बाद 3, 4 और 5 अगस्त को पूरे पंजाब में तीन दिवसीय हड़ताल और चक्का जाम किया जाएगा.

यूनियन ने साफ किया कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं और आंदोलन के दौरान गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों पर दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए, तो विरोध प्रदर्शन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल दिया जाएगा. साथ ही सरकार की राजनीतिक रैलियों के बहिष्कार का भी ऐलान किया गया है.