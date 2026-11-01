रामलीला मैदान में INDIA ब्लॉक का प्रदर्शन, कांग्रेस नेता पहुंचे, चप्पे-चप्पे पर 3,000 पुलिसकर्मियों का पहरा

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Viplove Kumar
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विपक्षी गठबंधन INDIA की दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित मेगा रैली में शामिल होने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, अभिषेक बनर्जी और केसी वेणुगोपाल समेत कई बड़े नेता पहुंच रहे हैं.

नई दिल्ली. दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन INDIA की आयोजित मेगा रैली में तमाम बड़े नेता जमा हुए. इसमें शामिल होने के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, फारूक अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सुप्रिया सुले, अभिषेक बनर्जी और केसी वेणुगोपाल समेत कई अन्य नेता पहुंचे.

विपक्षी गठबंधन के अन्य नेता और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि भी रामलीला मैदान में जुटे हैं. इस रैली के जरिए विपक्ष ने विवादित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को वापस लेने और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाई है. रैली को देखते हुए राजधानी में 4,000 से अधिक पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) की कंपनियों को तैनात किया जा रहा है.

सुरक्षा के लिए बनाए गए 14 जोन, 200 से ज्यादा CCTV कैमरों से निगरानी


रामलीला मैदान और आसपास के इलाके को सुरक्षा के लिहाज से 14 जोन में बांटा गया है. पूरे कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए 200 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं. पुलिस ने रैली को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था का भी विशेष इंतजाम किया है. इस रैली में करीब 50 हजार लोगों के शामिल होने की उम्मीद है. यातायात व्यवस्था संभालने के लिए लगभग 150 अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. इसके अलावा एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन वाहनों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के जारी रखने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

दिवाली से पहले व्यापारियों को कारोबार प्रभावित होने की चिंता

दूसरी ओर, रैली के कारण आसपास के बाजारों में कारोबार प्रभावित होने की आशंका को लेकर व्यापारियों ने चिंता जताई है. व्यापारियों का कहना है कि रैली के दौरान सड़कें बंद होने और यातायात में बदलाव के कारण दिवाली से पहले खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को परेशानी हो सकती है

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खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।