IMD Weather Update Today: दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में आज भी झमाझम बारिश, हिमाचल में रेड अलर्ट, जानें वेदर अपडेट

IMD Monsoon Alert in India: मौसम विभाग के अनुसार 23 जुलाई को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहां भारी बारिश, भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है।

IMD Weather Forecast 23 July: उत्तर भारत में पिछले कुछ दिनों से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी में बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है, तो हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पहाड़ों पर बादल फटने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जबकि कुछ जगहों पर फ्लैश फ्लड ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ों पर लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार 23 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कुछ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में जलभराव, भूस्खलन की आशंका भी जताई गई है। पहाड़ी इलाकों में लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD के अनुसार 23 जुलाई को दिल्ली में दिनभर आसमान में बादल छाए रहने और कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। गरज-चमक के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश के भी आसार हैं, जिससे लोगों को उमस से राहत मिलेगी, लेकिन जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या पैदा हो सकती है। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान लगभग 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बारिश के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने की संभावना है, जिससे उमस से राहत मिलेगी।

पंजाब और हरियाणा में भी बारिश

पंजाब और हरियाणा में भी 23 जुलाई को मानसून एक्टिव बना रहेगा। दोनों राज्यों के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। गरज-चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं। लगातार बारिश के कारण दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज हो सकती है, जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, बिजली के खंभों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है।

हिमाचल प्रदेश में IMD का रेड अलर्ट

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश के बीच मौसम विभाग ने कई संवेदनशील जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से कांगड़ा, चंबा और मंडी जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। राज्य में पहले से ही कई स्थानों पर भूस्खलन, सड़क बंद होने और नदियों-नालों के उफान पर होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है।

जम्मू, उत्तराखंड और यूपी में भी बारिश

आईएमडी के अनुसार जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और अचानक जलस्तर बढ़ने का खतरा बना रह सकता है। यात्रियों और स्थानीय लोगों को विशेष सावधानी बरतने और नदी-नालों के किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, तो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 24 घंटों के दौरान व्यापक बारिश का अनुमान है। कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

राजस्थान और मध्य प्रदेश का मौसम

पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में छिटपुट वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में भी मानसूनी गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। आईएमडी के अनुसार उत्तर भारत में अगले कुछ दिनों तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। कई राज्यों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के कारण भूस्खलन की घटनाएं भी हो सकती हैं।