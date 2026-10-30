IMD Weather Update: दिल्ली-हरियाणा और पंजाब में आंधी-ओलावृष्टि का अलर्ट, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी

IMD Weather Forecast Today: देश के कई राज्यों में शुक्रवार को मौसम का मिजाज बदलने वाला है। IMD के अनुसार दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य भारत के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है।

IMD Weather Update Today 30 October 2026: देशभर में इस वक्त मौसम तेजी से बदल रहा है। कुछ राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही है, तो कहीं तेज हवाएं चल रही हैं। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और मध्य भारत तक मौसम ने करवट ली है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन के अनुसार 30 अक्टूबर को दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में गरज-चमक, तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और मध्य भारत के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। कुछ क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। हिमाचल, उत्तराखंड समेत पहाड़ी इलाकों में मौसम ठंडा रहने की संभावना है।

दिल्ली-NCR में बारिश, गरज-चमक का अलर्ट

राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में 30 अक्टूबर को मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। IMD के अनुसार दिल्ली में सुबह से दोपहर तक कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज-चमक देखने को मिल सकती है। कहीं-कहीं मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। इसके अलावा कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और तेज हवाओं को लेकर भी चेतावनी दी गई है। अलग-अलग स्थानों पर तेज हवाओं के झोंके 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान लगभग 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एनसीआर में भी मौसम ऐसा ही रहेगा।

हरियाणा के कई जिलों में आंधी और बारिश

हरियाणा में 30 अक्टूबर को मौसम काफी सक्रिय रह सकता है। IMD के अनुसार राज्य में कई स्थानों पर बारिश और गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि और थंडरस्क्वॉल यानी तेज आंधी की चेतावनी भी जारी की गई है। अलग-अलग स्थानों पर हवाओं की रफ्तार 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। राज्य के पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, हिसार, जींद और आसपास के जिलों में मौसम तेजी से बदल सकता है। 31 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां कमजोर पड़ने का अनुमान है।

पंजाब में बारिश और तेज हवाओं का दौर

पंजाब में भी 30 अक्टूबर को मौसम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 28 से 31 अक्टूबर के बीच कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 30 अक्टूबर को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की आशंका है। इससे दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है और सुबह-शाम ठंड का एहसास बढ़ सकता है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, संगरूर, मोगा, फिरोजपुर, फरीदकोट, बठिंडा और आसपास के जिलों में स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है।

हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में ठंड का असर

हिमाचल प्रदेश में 30 अक्टूबर को मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। राज्य में आंधी-बारिश का अलर्ट नहीं है। शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, चंबा, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना में ठंडक बढ़ सकती है। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ सकती है। अगर किसी क्षेत्र में बारिश या तेज हवाएं होती हैं तो भूस्खलन संभावित इलाकों और कमजोर पहाड़ी ढलानों के आसपास सावधानी बरतना जरूरी होगा। जिला-विशिष्ट बारिश या बर्फबारी की चेतावनी के लिए IMD शिमला के ताजा बुलेटिन को देखें।

यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड का हाल

उत्तर प्रदेश में 30 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां अधिक प्रभावी रहने की संभावना है। IMD के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार में 29 से 31 अक्टूबर तक कई स्थानों पर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। 30 अक्टूबर को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका है। झारखंड में भी 30 अक्टूबर को कई इलाकों में बारिश की संभावना है। राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं का असर देखने को मिल सकता है। उत्तराखंड में कुछ ऊंचाई वाले स्थानों पर भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है।

जानिए देश के अन्य राज्यों का मौसम

छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में 29 और 30 अक्टूबर को कई स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है, जबकि पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश देखने को मिल सकती है। ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में बारिश और गरज-चमक की संभावना है। ओडिशा में भारी बारिश का दौर कुछ इलाकों में जारी रह सकता है। गुजरात, कोंकण-गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है।

दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों और यनम में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। केरल और माहे में 2 और 3 नवंबर को व्यापक बारिश तथा कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश में 1 से 3 नवंबर के बीच भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जबकि तमिलनाडु और पुडुचेरी में 3 नवंबर को भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में 3 नवंबर तक बारिश का अनुमान है।