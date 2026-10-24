IMD Weather Update: दिल्ली-हरियाणा और पंजाब में आंधी-बारिश का अलर्ट ! हिमाचल समेत इन राज्यों में बदलेगा मौसम

IMD Weather Forecast Today: मौसम विभाग के अनुसार 24 अक्टूबर को दिल्ली-NCR, हरियाणा और पंजाब में गरज-चमक की संभावना है। कुछ जगहों पर हल्की बारिश भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम बिगड़ सकता है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में भी बारिश हो सकती है।

IMD Weather Update 24 October 2026: अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में देश के कई हिस्सों में मौसम एक बार फिर करवट लेता दिखाई दे रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार उत्तर-पश्चिम भारत के कुछ क्षेत्रों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में आज मौसम बिगड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश सहित पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे निम्न दबाव क्षेत्र और दक्षिण भारत में सक्रिय मौसमी परिस्थितियों के कारण तमिलनाडु, केरल में बारिश की संभावना है।

दिल्ली-NCR में गरज-चमक और बारिश

दिल्ली-NCR में 24 अक्टूबर को सुबह के समय धुंध या हल्की धुंधली धूप के बाद मौसम में बदलाव की संभावना बनी हुई है। दोपहर को तेज धूप भी निकल सकती है, जिससे गर्मी बढ़ सकती है। बाद में मौसम ठंडा हो सकता है। IMD के अनुसार 24 अक्टूबर को राजधानी में गरज-चमक और तेज हवाओं का अलर्ट है। कुछ इलाकों में हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है।

हरियाणा में भी आज बदलेगा मौसम

हरियाणा में शनिवार को मौसम में काफी बदलाव हो सकता है। कई जगहों पर बादल, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, जींद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद और सिरसा में स्थानीय स्तर पर भी मौसम बदल सकता है।

पंजाब में आज गरज-चमक की चेतावनी

पंजाब में 24 अक्टूबर को मौसम का प्रमुख संकेत गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है। IMD के 24 अक्टूबर को जारी बुलेटिन में पंजाब के लिए आज थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और तेज हवाओं से जुड़ी चेतावनी दर्ज है। 25 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक इस उप-मंडलवार चेतावनी सूची में कोई चेतावनी नहीं दिखाई गई है। अमृतसर, तरनतारन, गुरदासपुर, पठानकोट, जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, मोगा, बरनाला, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, एसएएस नगर, शहीद भगत सिंह नगर, बठिंडा, मानसा, फरीदकोट, मुक्तसर, फिरोजपुर और फाजिल्का सहित राज्य के सभी जिलों में मौसम बदल सकता है।

हिमाचल प्रदेश का मौसम अपडेट

हिमाचल प्रदेश में 24 और 25 अक्टूबर के दौरान मौसम में बदलाव की संभावना है। हिमालयी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में स्थानीय परिस्थितियां अलग-अलग हो सकती हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरने, बादल छाने और कहीं-कहीं वर्षा या हिमपात की संभावना के कारण यात्रा करने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पहाड़ी सड़कों पर कम दृश्यता, फिसलन और भूस्खलन का जोखिम स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बढ़ सकता है।

अन्य राज्यों में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में 24 अक्टूबर को मौसम की स्थिति जिले के अनुसार अलग-अलग रह सकती है। राजस्थान में पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में स्थानीय स्तर पर बारिश, गरज-चमक या तेज हवाओं की संभावना है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के लिए भी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे निम्न दबाव क्षेत्र और दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के आसपास की परिस्थितियों के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई थी।

केरल, माहे, आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह के कुछ हिस्सों में भी बारिश का अनुमान है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी मौसम बदल सकता है। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों, तेलंगाना, कर्नाटक के शेष हिस्सों तथा गोवा में भी स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार मौसम बदल सकता है।