H1N1 Flu: दिल्ली-NCR में फैला स्वाइन फ्लू, जानें लक्षण, बचाव और इलाज, H1N1 को लेकर जेपी नड्डा ने बुलाई बैठक

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Sanskriti Jaipuria
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H1N1 Symptoms: दिल्ली-NCR में H1N1 के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज दिल्ली सरकार के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है.

H1N1 Symptoms: दिल्ली-NCR समेत देश के कुछ हिस्सों में मानसून के बीच बदलते मौसम और बढ़ती उमस के कारण फ्लू व अन्य श्वसन संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. इसी बीच राजधानी में H1N1 (स्वाइन फ्लू) के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार को दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मौजूदा स्थिति की समीक्षा करेंगे.

H1N1 पर स्वास्थ्य मंत्री की अहम बैठक

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में H1N1 की स्थिति की समीक्षा के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. बैठक में H1N1 की मौजूदा स्थिति, अस्पतालों की तैयारियों, जांच और उपचार सुविधाओं तथा संक्रमण की निगरानी और रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों का जायजा लिया जाएगा.

H1N1 के क्या हैं लक्षण? (H1N1 Symptoms)

AIIMS दिल्ली के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. नीरज निश्चल के अनुसार, मानसून के दौरान सामान्य सर्दी-जुकाम, इन्फ्लुएंजा और वायरल बुखार के मामले आम होते हैं. इनके लक्षण एक-दूसरे से काफी मिलते-जुलते हो सकते हैं.

H1N1 में तेज बुखार, खांसी, नाक बहना या जुकाम, गले में परेशानी, शरीर में तेज दर्द और अत्यधिक थकान जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. हालांकि, केवल लक्षणों के आधार पर किसी संक्रमण को H1N1 मानना उचित नहीं है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह और चिकित्सकीय जांच जरूरी है.

बुजुर्गों और बच्चों को ज्यादा सावधानी

बुजुर्गों, छोटे बच्चों, कमजोर प्रतिरक्षा वाले लोगों और पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे मरीजों में फ्लू की गंभीर जटिलताओं का खतरा अधिक हो सकता है. COPD और अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों वाले लोगों को भी विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है.

अस्पतालों में फ्लू जैसे मामलों की बढ़ोतरी

बेंगलुरु के SPARSH Hospital के लीड कंसल्टेंट डॉ. मनोहर केएन ने बताया कि उनकी OPD में रोजाना करीब 5-6 मरीज फ्लू जैसे लक्षणों के साथ पहुंच रहे हैं. इनमें लगभग 2-3 मरीजों को गंभीर लक्षणों के कारण भर्ती करना पड़ रहा है.

हल्के मामलों में डॉक्टर की सलाह के अनुसार लक्षण आधारित उपचार किया जाता है और मरीज को घर पर अलग रहने की सलाह दी जाती है.