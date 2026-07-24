Gold Rate Today: अमेरिकी डॉलर की मजबूती से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट, तुरंत चेक करें आज के गोल्ड-सिल्वर रेट

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Amit Upadhyay
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Gold Silver Price Update: 24 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर की मजबूती और बॉन्ड यील्ड बढ़ने से कीमती धातुओं पर दबाव बना है। MCX पर सोना 142250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। सोने और चांदी के लेटेस्ट रेट जान लेते हैं।
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24 जुलाई को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है।

Gold Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में शुक्रवार 24 जुलाई 2026 को एक बार फिर गिरावट देखने को मिली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की मजबूती और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है। घरेलू वायदा बाजार MCX में भी सोने और चांदी के भाव नीचे आए हैं। लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार सोना MCX पर करीब 571 रुपये की गिरावट के साथ 1,42,250 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता नजर आया। वहीं चांदी में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह करीब 1,118 रुपये टूटकर लगभग 2,18,825 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई। हालांकि निवेशकों की नजर अभी भी वैश्विक आर्थिक संकेतों, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियों और डॉलर की चाल पर बनी हुई है।

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट क्यों?

एक्सपर्ट्स के अनुसार सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर में मजबूती है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अन्य देशों के लिए सोना महंगा हो जाता है, जिससे इसकी मांग पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिका के 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड में बढ़ोतरी ने भी कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ाया है। आमतौर पर जब बॉन्ड से बेहतर रिटर्न मिलने लगता है तो कुछ निवेशक सोने जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों से पैसा निकालकर बॉन्ड में निवेश करना पसंद करते हैं। इससे सोने और चांदी में बिकवाली बढ़ सकती है।

24 जुलाई को दिल्ली में सोने-चांदी के भाव

राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव देखने को मिला। यहां 24 कैरेट सोने का भाव 1,46,320 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,140 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। वहीं 1 किलो चांदी का भाव 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। दिल्ली-NCR के अन्य शहरों जैसे नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी सोने के भाव लगभग इसी स्तर के आसपास बने हुए हैं। हालांकि स्थानीय ज्वेलर्स के यहां कीमतों में टैक्स, मेकिंग चार्ज और अन्य शुल्क के कारण अंतर हो सकता है।

मुंबई में आज सोने और चांदी की कीमत

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कीमती धातुओं के रेट में हलचल रही। यहां 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,170 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का रेट 1,33,990 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी की कीमत 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई।

चेन्नई और बैंगलोर में गोल्ड-सिल्वर रेट

चेन्नई में शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का भाव 1,47,290 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट सोने का भाव 1,35,010 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 1 किलो चांदी की कीमत 2,44,900 रुपये प्रति किलोग्राम रही। वहीं, बैंगलोर में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,46,170 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट सोने का रेट 1,32,300 रुपये प्रति 10 ग्राम और 1 किलो चांदी का भाव 2,39,900 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया।

क्या सोना-चांदी खरीदने का सही समय?

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया गिरावट के बावजूद सोना और चांदी अभी भी इस साल की शुरुआत के रिकॉर्ड स्तरों से नीचे कारोबार कर रहे हैं। जनवरी के अंत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड और सिल्वर ने ऊंचे स्तर छुए थे, जिसके बाद कीमतों में कुछ करेक्शन देखने को मिला है। विशेषज्ञों के अनुसार लंबी अवधि के निवेशकों के लिए गिरावट के दौरान चरणबद्ध तरीके से खरीदारी का मौका बन सकता है, लेकिन छोटी अवधि में कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। चांदी को लेकर कुछ वैश्विक वित्तीय संस्थानों का मानना है कि औद्योगिक मांग और सप्लाई से जुड़े कारणों के चलते इसमें लंबी अवधि में संभावनाएं बनी हुई हैं।