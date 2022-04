Electricity Reaches to Saddal for the First Time जम्मू-कश्मीर के सद्दल गांव में पहली बार पहुंची बिजली

Electricity Reaches to Saddal for the First

आज समाज डिजिटल, उधमपुर

आजादी के 75 साल बाद, जम्मू-कश्मीर के उधमपुर के गांव सद्दल को केंद्र सरकार की ‘अनटाइडेड’ के तहत पहली बार बुधवार को बिजली मिल रही है। जैसे ही घरों में विद्युतीकरण हुआ, इस गांव के मूल निवासी अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आशान्वित हो गए। पहले गांव में शाम के समय रोशनी का एकमात्र स्रोत मोमबत्तियां और तेल के दीपक थे, जो धीरे-धीरे उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए।

काफी खुश नजर आये ग्रामीण

बिजली की लंबे समय से चली आ रही उनकी मांग पूरी होने से ग्रामीण काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस मिशन की सफलता के लिए गांवों ने पंचायती राज अधिनियम की त्रिस्तरीय प्रणाली को श्रेय दिया, जिसे हाल ही में जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया था।

बच्चे अपनी लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार, जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, उधमपुर प्रशासन और बिजली विभाग के आभारी हैं।

एक छात्र ने कहा ने कहा कि अब हम बिना किसी समस्या के आराम से पढ़ते हैं। पहले बिजली न होने के कारण हमें तेल के दीये जलाकर पढ़ना पड़ता था, जिससे काम और भी कठिन हो जाता था।

लंबे इंतजार के बाद बिजली मुहैया कराई : बद्रीनाथ

72 वर्षीय बद्रीनाथ ने कहा कि पिछली पीढ़ियां बिजली का चमत्कार नहीं देख पाईं। आज हम आभारी हैं कि विभाग ने हमें इतने लंबे इंतजार के बाद बिजली मुहैया कराई है।

कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन), बिजली विकास विभाग (पीडीडी) उधमपुर जावेद हुसैन अख्तर ने कहा कि सरकार और उपायुक्त के निर्देशानुसार 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगने से गांव के करीब 25 घरों को लाभ पहुंचा है। यह जिले में बिजली क्षेत्र द्वारा हासिल की गई एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

यह गांव उधमपुर की पंचारी तहसील में पंचायत हलका कुलत्यार बाला के वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत आता है।

Electricity Reaches to Saddal for the First

Read Also : Nirmal Singh Will Join AAP Today हरियाणा कांग्रेस के पूर्व नेता निर्मल सिंह आज आप में शामिल होंगे

Read Also : 400th Prakash Parv of Shri Guru Tegh Bahadur Ji मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में भक्ति गीत और पोस्टर का किया लोकार्पण

Connect With Us : Twitter Facebook