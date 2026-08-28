Highways Audit: हाईवे और एक्सप्रेसवे के काम की जांच करेगी ईआईएल

योजना के मुताबिक, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की भूमिका मुख्य रूप से अनुबंध में तय तकनीकी मानकों और दिशा-निर्देशों के पालन की जांच और निरीक्षण तक ही सीमित रहेगी।

एक्सप्रेसवे, सिक्स-लेन और फोर-लेन वाले नेशनल हाईवे का आॅडिट करेगी एजेंसी

Highways Audit, (आज समाज), नई दिल्ली: एक्सप्रेसवे और नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट्स में काम की क्वालिटी में सुधार करने और लापरवाही को रोकने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने लगभग 5,000 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे और हाईवे के निर्माण शुरू होने से लेकर प्रोजेक्ट पूरा होने तक निरीक्षण और जांच के लिए थर्ड पार्टी आॅडिट को अनिवार्य करने का फैसला लिया है।

शुरूआत में तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसी को तीन साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। मंत्रालय ने पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत आने वाली इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) को चुनने का फैसला किया है। यह एजेंसी मुख्य रूप से देश भर के एक्सप्रेसवे, सिक्स-लेन और फोर-लेन वाले नेशनल हाईवे का आॅडिट करेगी।

5,000 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क की जिम्मेदारी

गौरतलब कि वर्तमान में, निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच (थर्ड-पार्टी क्वालिटी आॅडिट) स्वतंत्र आॅडिटरों द्वारा की जाती है। इनमें से अधिकांश एनएचएआई और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा सूचीबद्ध सेवानिवृत्त सरकारी इंजीनियर होते हैं। इस एजेंसी को कुल मिलाकर 5,000 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के निरीक्षण की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसमें 770 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, 2,200 किलोमीटर छह-लेन वाले राजमार्ग, और चार-लेन और दो-लेन वाले नेशनल हाईवे के 1,000-1,000 किलोमीटर के हिस्से शामिल हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर शुरू हुआ आॅडिट

निर्माण की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, इसी साल की शुरूआत में प्रधानमंत्री कार्यालय ने सड़क परिवहन मंत्रालय को स्वतंत्र थर्ड-पार्टी आॅडिट शुरू करने का निर्देश दिया था। योजना के मुताबिक, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की भूमिका मुख्य रूप से अनुबंध में तय तकनीकी मानकों और दिशा-निर्देशों के पालन की जांच और निरीक्षण तक ही सीमित रहेगी।

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