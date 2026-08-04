Dr D Y Patil Death Reason: डी. वाई. पाटिल ने दुनिया को कहा अलविदा, जानें क्या है वजह?

Dr D Y Patil Death Reason: फेमस शिक्षाविद और पूर्व राज्यपाल डी. वाई. पाटिल का 90 साल की उम्र में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया. आइए जानते हैं उनकी मौत का कारण.

Dr D Y Patil Death Reason: महाराष्ट्र के कोल्हापुर से एक दुखद खबर सामने आई है. फेमस शिक्षाविद, समाजसेवी और पूर्व राज्यपाल डी. वाई. पाटिल का मंगलवार को 90 साल की उम्र में निधन हो गया. शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान को लंबे समय तक याद किया जाएगा.

डी. वाई. पाटिल ने देश के कई महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर जिम्मेदारी निभाई. वो साल 2009 से 2013 तक त्रिपुरा के राज्यपाल रहे. इसके बाद 2013 से 2014 तक उन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य किया. साल 2014 में उन्होंने कुछ समय के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था.

क्या है मौत की वजह? (Dr D Y Patil Death Reason)

डी. वाई. पाटिल का चले जाने से हर कोई बेहद दुख में है. उनके जाने की वजह उनका स्वास्थ था, बताया जा रहा है कि उनकी कुछ समय से तबीयत खराब थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई.

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