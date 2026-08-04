Rajasthan News: बीकानेर बॉर्डर पर 10 किलो हेरोइन और विदेशी हथियार बरामद, पाकिस्तान से ड्रोन से हो रही थी तस्करी

Operation Shock Wave on Indo Pak Border: राजस्थान के बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में पुलिस ने 'ऑपरेशन शॉक वेव' के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजी गई 10 किलो हेरोइन, 11 विदेशी हथियार, 22 मैगजीन और 100 कारतूस बरामद किए हैं।

Major Border Crackdown in Rajasthan Exposed: स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान पुलिस ने भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन के जरिए संचालित किए जा रहे अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स और हथियार तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। बीकानेर जिले के खाजूवाला क्षेत्र में चलाए गए विशेष ‘ऑपरेशन शॉक वेव’ के तहत पुलिस ने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से भेजी गई 10 किलोग्राम हेरोइन, 11 अत्याधुनिक विदेशी हथियार, 22 मैगजीन और 100 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान खेप लेने पहुंचे वीरेंद्र सिंह को हिरासत में लिया गया, जबकि तस्करी में यूज की जा रही एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बरामद हेरोइन के तार अफगानिस्तान के ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हैं और इसकी सप्लाई पंजाब तक की जानी थी।

खाजूवाला में चला ‘ऑपरेशन शॉक वेव’

यह संयुक्त कार्रवाई भारत-पाक सीमा से सटे खाजूवाला के 8 KYD क्षेत्र में बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश और जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में जिला स्पेशल टीम और खाजूवाला थाना पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर की। पुलिस के अनुसार जब्त हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 करोड़ रुपये आंकी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते की गई कार्रवाई से तस्करों की बड़ी साजिश नाकाम हो गई।

पंजाब भेजी जानी थी खेप, हिरासत में आरोपी

जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराई गई इस खेप को राजस्थान के रास्ते पंजाब पहुंचाया जाना था। पुलिस के अनुसार आरोपी वीरेंद्र सिंह इसी खेप को रिसीव करने पहुंचा था। मौके से उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं, जिनके आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं।

दुबई हवाला और पाकिस्तान कनेक्शन की जांच तेज

पुलिस जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शुरुआती जांच के अनुसार इस तस्करी नेटवर्क की फंडिंग दुबई के हवाला चैनल के जरिए की जा रही थी, जबकि पूरे सिंडिकेट के तार पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों को यह भी जानकारी मिली है कि इस नेटवर्क का संचालन पंजाब की एक जेल से किया जा रहा था। राजस्थान और पंजाब में फैले कई लोगों के इस गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। युवाओं को मोटी रकम का लालच देकर ड्रोन से गिराई गई खेप उठाने और आगे पहुंचाने का काम कराया जाता था।

केंद्रीय एजेंसियों के साथ संयुक्त जांच जारी

एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि विभिन्न सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बेहतर समन्वय के कारण यह बड़ी सफलता मिली है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। पूरे मामले की विस्तृत जांच एएसपी (ग्रामीण) बीएल मीणा को सौंपी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, राजस्थान पुलिस और पंजाब पुलिस संयुक्त रूप से जांच कर रही हैं। आर्थिक लेन-देन, डिजिटल नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय संपर्कों की भी गहन पड़ताल की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।

सीमा पार तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका

पिछले कुछ वर्षों में भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए नशे और हथियारों की तस्करी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में 15 अगस्त से पहले हुई यह कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस ऑपरेशन ने न केवल करोड़ों रुपये की हेरोइन और विदेशी हथियारों की बड़ी खेप को जब्त किया है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क को भी गहरा झटका दिया है। पुलिस का कहना है कि पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश होने तक जांच जारी रहेगी और इस नेटवर्क से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।