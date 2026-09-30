Bihar Cabinet Decisions: बिहार कैबिनेट के कई बड़े फैसले, 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद पर लगी मुहर

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Amit Upadhyay
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Bihar Cabinet Clears Security Upgrade: बिहार कैबिनेट ने कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 30 वाटर कैनन और 86 वज्र वाहनों की खरीद को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन नीति, स्वास्थ्य, सड़क समेत कुल 30 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
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बिहार कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है।

Bihar Cabinet Big Decisions: बिहार में कानून-व्यवस्था और विकास योजनाओं को लेकर राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में कानून-व्यवस्था से जुड़े प्रस्ताव खास तौर पर अहम हैं। सरकार ने 30 वाटर कैनन के लिए ₹26.40 करोड़ और 86 वज्र वाहनों के लिए ₹36.12 करोड़ की मंजूरी दी है। दोनों खरीद पर कुल ₹62.52 करोड़ खर्च होंगे। इन वाहनों और उपकरणों का इस्तेमाल भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था की परिस्थितियों में पुलिस की परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाएगा।

30 वाटर कैनन, 86 वज्र वाहनों की खरीद

कैबिनेट ने राज्य पुलिस के लिए 30 नए वाटर कैनन खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए ₹26.40 करोड़ की अनुमानित लागत तय की गई है। साथ ही 86 नए वज्र वाहनों की खरीद के लिए ₹36.12 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। दोनों प्रस्तावों को मिलाकर ₹62.52 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह फैसला कानून-व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण के लिए पुलिस के पास उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने से जुड़ा है।

बिहार ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी

कैबिनेट ने बिहार ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी है। सरकार का उद्देश्य राज्य में हरित हाइड्रोजन क्षेत्र को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाना और इस क्षेत्र में निवेश तथा रोजगार के अवसर तैयार करना है। कृषि क्षेत्र के लिए भी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। राज्य के शेष 2,554 कृषि फीडरों के सोलराइजेशन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कुल 2,585 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए जाएंगे।

पटना में दो क्रूज टर्मिनल विकसित होंगे

पर्यटन और अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए पटना के सबलपुर दियारा और दुजरा दियारा में क्रूज टर्मिनल विकसित करने के लिए जमीन उपलब्ध कराने का फैसला हुआ है। दोनों स्थानों पर दो-दो एकड़ जमीन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को 25 वर्ष की लीज पर देने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा पटना में होटल ताज सिटी सेंटर परियोजना को बिहार पर्यटन नीति के तहत दूसरे चरण की वित्तीय स्वीकृति दी गई है।