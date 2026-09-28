Divya Shinde Arrested: बिग बॉस मराठी फेम दिव्या शिंदे गिरफ्तार, रिटायर्ड डॉक्टर से मारपीट और वसूली का आरोप

Divya Shinde Arrested: बिग बॉस मराठी फेम दिव्या शिंदे को पुणे पुलिस ने रिटायर्ड डॉक्टर से मारपीट और 5 लाख रुपये की मांग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। डॉक्टर ने पहले 50 हजार रुपये दिए थे, लेकिन बाद में और रकम की मांग की गई। अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है।

Divya Shinde Arrested in Pune: ‘बिग बॉस मराठी’ की पूर्व कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दिव्या शिंदे को पुणे में गिरफ्तार किया गया है। उन पर रिटायर्ड सरकारी डॉक्टर के साथ मारपीट और 5 लाख रुपये मांगने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक मामला पुणे के कालेपडल पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। शिकायत में दिव्या शिंदे समेत कई लोगों पर डॉक्टर के घर में घुसकर मारपीट, धमकी देने और पैसे की मांग करने के आरोप लगाए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से 30 सितंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

क्या है पूरा मामला?

डॉ. विद्याधर गायकवाड़ पुणे कैंटोनमेंट अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद से 2021 में रिटायर हुए थे। वह उस संस्था से जुड़े बताए जाते हैं, जिसने पुणे के बालगंधर्व रंगमंदिर में 1 से 3 सितंबर के बीच ‘कला आविष्कार महोत्सव’ आयोजित किया था। दिव्या शिंदे इस कार्यक्रम में पहुंची थीं। शिकायत में आरोप है कि बाद में उन्होंने कार्यक्रम की सोशल मीडिया पब्लिसिटी में मदद करने का दावा करते हुए 5 लाख रुपये की मांग शुरू की। शिकायतकर्ता के भाई महेंद्र ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने पहले करीब 50 हजार रुपये Google Pay के जरिए दिव्या को दिए थे, लेकिन इसके बाद भी और पैसे की मांग जारी रही।

17 सितंबर से बढ़ा विवाद

FIR के मुताबिक 17 सितंबर को दिव्या शिंदे, अन्ना धामढेरे और कुछ अन्य लोग डॉ. गायकवाड़ के मोहम्मदवाड़ी स्थित घर पहुंचे और 5 लाख रुपये की मांग की। उस समय डॉक्टर घर पर मौजूद नहीं थे। आरोपियों ने उनकी पत्नी और बेटे को धमकाया। इसके बाद 23 सितंबर को दिव्या ने डॉक्टर को फोन कर पुणे के लष्कर इलाके के एक होटल में बुलाया। आरोप है कि वहां भी उनसे 5 लाख रुपये की मांग की गई और धमकी दी गई।

घर में घुसकर की मारपीट

मामले ने 24 सितंबर की रात गंभीर रूप ले लिया। उस रात डॉ. गायकवाड़ घर पर अकेले थे। इसी दौरान दिव्या शिंदे और कुछ अन्य लोग उनके घर पहुंचे और अंदर घुसकर उनके साथ मारपीट की। लकड़ी की छड़ी, बेल्ट और बर्तन से मारपीट किए जाने का आरोप लगा है। घर में तोड़फोड़ और 5 लाख रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी है। घटना के बाद डॉक्टर को इलाज के लिए पुणे के सरकारी ससून जनरल अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दिव्या शिंदे, अन्ना धामढेरे और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने घटनास्थल से CCTV फुटेज भी हासिल की है और जांच जारी है।