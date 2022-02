चहरे को बनाये बेदाग़ और निखरा The Face Is Clean And Glowing

The Face Is Clean And Glowing:हर कोई दिखना चाहता है सुन्दर। हर किसी की चाहत होती है कि उसकी त्वचा खूबसूरत और चमकदार बने। लेकिन आजकल की बदलती जीवनशैली, गलत खानपान, प्रदूषण और तनाव का सीधा असर हमारी त्वचा पर पड़ता है। इसकी वजह से त्वचा उम्र से पहले ही बूढ़ी नज़र आने लगती है।(The Face Is Clean And Glowing) बदलते मौसम में त्वचा पर मुंहासे, रैशेज़ और खुजली जैसी समस्याएं होने लगती हैं। जिसकी वजह से हमारा चेहरा बेजान और काला नज़र आने लगता है। अगर आप भी इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं तो आज का लेख जरूर पढ़ें।

गुलाब जल

बेदाग और निखरी हुई त्वचा के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल सालों से हो रहा है। खासतौर पर बदलते मौसम में त्वचा पर डेड स्किन जमा हो जाती है और खुजली होती है। ऐसे में गुलाब जल लगाने से स्किन इरिटेशन दूर होती है। इससे स्किन का पीएच लेवल भी संतुलित रहता है और ग्लोइंग स्किन मिलती है। The Face Is Clean And Glowing

शहद

त्वचा के लिए शहद का इस्तेमाल बेहद फायदेमंद है। इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं जो त्वचा की जलन या लालिमा को कम करने में मदद करते हैं। The Face Is Clean And Glowingचेहरे पर शहद लगाने से चेहरे पर निखार आता है।

पपीता

पपीता का फल हमारी सेहत के साथ साथ त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व होते हैं जिससे त्वचा को पोषण मिलता है। त्वचा पर पपीता लगाने से सनबर्न और सूजन दूर होती है। इसके साथ ही यह झुर्रियों को कम करने में भी मदद करता है। इसके लिए आप पपीते के गूदे को चेहरे पर लगाएं। The Face Is Clean And Glowing

एवाकैडो

एवाकैडो में विटामिन, प्रोटीन, एंटी ऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्त्व मौजूद होते हैं। इसका तेल हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है। खासतौर पर रूखी त्वचा पर एवाकैडो का तेल लगाने से त्वचा कोई मॉइश्चर मिलता है। इसके साथ ही इससे बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने में भी मदद मिलती है।

नारियल का तेल

नारियल का तेल ना केवल हमारे बालों के लिए, बल्कि हमारे त्वचा के लिए भी बहुत फायदेमंद है। खासतौर पर रूखी त्वचा वालों के लिए नारियल का तेल वरदान के समान है।(The Face Is Clean And Glowing) यह त्वचा को गहराई से मॉइश्चराइज करता है और त्वचा की नमी बरकरार रखने में मदद करता है। चेहरे पर नारियल का तेल लगाने से निखरी हुई त्वचा मिलती है।The Face Is Clean And Glowing

