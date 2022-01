Heater Use Know Some Precautions क्या आप ठंड के मौसम में Heater यूज करते है तो जानिऐ कुछ सावधानियां

आज समाज डिजिटल : चण्डीगढ़

Heater Use Know Some Precautions

ठिठुरने वाली ठंड से बचने के लिए लोग ढेरों कपड़े पहनते है। लेकिन तब भी ठंड से निजात नहीं मिलती। तब हमें हीटर का सहारा लेना पड़ता हैं। हीटर की गर्माहट से कुछ समय के लिए हम ठंड से बच जाते है। लेकिन रूम हीटर के इस्तेमाल से आपको कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती हैं। तो चलिये जानते है कि हीटर का यूज करते समय किन बातों का रखें ध्यान।

Read Aslo: अकेली बुजुर्ग महिलाओं से करता था स्नेचिंग, सीआईए टू ने पकड़ा : Snatching From Elderly Womens

रूखी त्चचा (Heater Use Know Some Precautions)

रूम हीटर का इस्तेमाल करने से त्वचा को भी नुकसान होता है। हीटर से निकलने वाली गर्म हवा कमरे की नमी को कम कर देती है। जिससे स्किन रूखी और बेजान होने लगती है। रूखी त्चचा होने की वजह से खुजली और रैशेज की परेशानी भी हो सकती है।

Read Also: प्रदेश मे मंत्रियों विधायकों व सांसदों के आवास पर होंगे विशाल प्रदर्शन : रेखा सैनी Coordination Committee Of Anganwadi Union

सर्दी-जुकाम होने का खतरा (Heater Use Know Some Precautions)

ठंड से बचने के लिए हम घंटो हीटर का सहारा लेते है। जब हम गर्म कमरे से बाहर निकलते है तो वहां का तापमान काफी कम होता है, इससे सर्दी-जुकाम होने का डर रहता है। रूम हीटर का प्रयोग करने से कमरे में कार्बन-डाई-आॅक्साइड (CO2) का स्तर बढ़ जाता है। और आॅक्सीजन (O₂) की कमी हाने लगती है जिसके कारण घुटन महसूस होने लगती है।

कमरे की हवा दूषित होना ( Heater Use Know Some Precautions)

कुछ हीटर ऐसे भी होते है जिनमें कमरे की हवा को फिल्टर करने का फीचर नहीं होता। हीटर से निकलने वाली खतरनाक गैस कार्बन-मोनो-आॅक्साइड (CO) कमरे में ही रहती है। रूम हीटर में फिल्टर करने का फीचर न होने की वजह से कई गैसें कमरे में ही रहती है। जो सेहत को नुकसान पहुँचाती है।

लापरवाही से दुर्घटना का डर ( Heater Use Know Some Precautions)

हीटर आस-पास की सतह व चीजों को गर्म कर देते है। जिससे हाथ जलने का खतरा हो सकता है। ये जलन बच्चों और बड़ों को काफी नुकसान पहुंचाती है। इसके पास रखा कपड़ा या प्लास्टिक की कोई भी वस्तु जल सकती है इसलिए हीटर का प्रयोग करते समय लापरवाही ना बरतें।

Also Read : Haryanvi New Baba Bhola Song प्रांजल दहिया के इस सॉन्ग ने मचाया तहलका ,3 दिन हुए मिलियन से अधिक व्यूज

Connect With Us:- Twitter Facebook